В Балтийске вновь готовятся к поиску подрядчика для благоустройства сквера

Власти Балтийска вновь готовятся к поиску подрядчика для благоустройства «Сквера ожидания» около железнодорожного вокзала. Очередной анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

На этот раз на работы выделяют 46,2 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Заказчик — МБУ «Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района». Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Контракт на благоустройство «Сквера ожидания» на проспекте Ленина в Балтийске власти городского округа заключили 21 марта 2025 года с единственной компанией, подавшей заявку на участие в торгах — ООО «РСУ Панорама-Люкс». Подрядчик согласился выполнить работы за максимальную стоимость — 52 664 205 рублей. Провести благоустройство необходимо было до 5 ноября. 26 сентября контракт был расторгнут по соглашению сторон. На момент подписания дополнительного соглашения претензий и обязательств друг к другу стороны не имели.

О подготовке к строительству «Сквера ожидания» власти Балтийска сообщали в январе 2025 года. На указанной территории необходимо было демонтировать аварийное здание и расчистить территорию для строительства нового сквера с остановкой, павильонами, ротондой и скамьями. Также планировалось объединить территорию многоквартирных домов № 14 и 16 на проспекте Ленина для её дальнейшего благоустройства. Ранее анонс на проведение торгов был опубликован в феврале 2025 года.

В 2024 году эта территория победила в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Первым этапом работ был снос бывшего Дома спорта, который располагался на месте будущего сквера. В 2025 году власти Балтийска также планировали приступить к благоустройству центра города.