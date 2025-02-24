На ремонт школы в Багратионовске выделили порядка 10,8 млн рублей

В Багратионовске готовятся к поиску подрядчика для капитального ремонта вентиляции, навеса и помещений средней школы на ул. Пограничной. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

На работы выделяют 10 792 672 рубля. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент публикации материала на сайте не указаны.

Проект ремонта школы на ул. Пограничной, 68 в Багратионовске прошёл экспертизу 9 декабря 2024 года.

В 2025 году власти Калининградской области обещали капитально отремонтировать четыре школы. На комплексное обновление школы № 4 в Калининграде направляют 227 млн рублей. Капитальный ремонт здания и спортивного зала школы № 4 в Балтийске оценили в 63 млн рублей. На работы в корпусе лицея на ул. Гагарина, 6, в Черняховске выделяют порядка 23,9 млн рублей. Администрация Гурьевского муниципального округа планирует потратить более 100 млн рублей на капитальный ремонт школы в посёлке Васильково.