Опрос о будущем территории Дома Советов: Королевский замок или цветущий сад

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На территории снесенного Дома Советов должен появиться Королевский замок или цветущий сад. Такое мнение высказало большинство участников опроса «Нового Калининграда», который проводился 24 февраля 2025 года в Telegram-канале портала и на странице во «ВКонтакте».

В опросе в Telegram-канале приняли участие 1017 человек. 44% респондентов высказались за появление на месте бывшего Дома Советов Королевского замка, 34% — за цветущий сад. Во «ВКонтакте» из 314 участников опроса 35% высказались за восстановление замка, 41,4% — за появление на месте снесенного здания сада.

По остальным вариантам распределение голосов оказалось примерно одинаковым: за то, чтобы оставить на месте Дома Советов парковку высказалось 6% участников опроса в Telegram и 8,6% участников опроса во «ВКонтакте», за появление высотного административного здания — 4% и 2,8% соответственно. Остальные варианты (музей, храм, ярмарка, торговый центр, другое) набрали не более 3%.

Напомним, губернатор Алексей Беспрозванных допустил «небольшие застройки» на месте снесённого Дома Советов. При этом губернатор выступил за создание парка на Центральной площади Калининграда.

О появлении парка на месте Дома Советов заговорили ещё весной 2024 года. Тогда экс-губернатор Антон Алиханов анонсировал появление зелёной зоны под названием «Русский парк» на месте Королевского замка. Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне ранее заявлял, что оформление территории Дома Советов начнется с создания парка. Однако он также добавлял, что там планируется построить деловой центр. В сентябре Алиханов уже в качестве федерального министра попросил губернатора Алексея Беспрозванных подарить Калининграду парк на месте снесённого Дома Советов: «Мне кажется, это было бы правильно — подарить вот такой замечательный парк. И это будет уже ваш вклад в лицо этого замечательного города».

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