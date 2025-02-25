Опрос о будущем территории Дома Советов: Королевский замок или цветущий сад

На территории снесенного Дома Советов должен появиться Королевский замок или цветущий сад. Такое мнение высказало большинство участников опроса «Нового Калининграда», который проводился 24 февраля 2025 года в Telegram-канале портала и на странице во «ВКонтакте».

В опросе в Telegram-канале приняли участие 1017 человек. 44% респондентов высказались за появление на месте бывшего Дома Советов Королевского замка, 34% — за цветущий сад. Во «ВКонтакте» из 314 участников опроса 35% высказались за восстановление замка, 41,4% — за появление на месте снесенного здания сада.

По остальным вариантам распределение голосов оказалось примерно одинаковым: за то, чтобы оставить на месте Дома Советов парковку высказалось 6% участников опроса в Telegram и 8,6% участников опроса во «ВКонтакте», за появление высотного административного здания — 4% и 2,8% соответственно. Остальные варианты (музей, храм, ярмарка, торговый центр, другое) набрали не более 3%.

Напомним, губернатор Алексей Беспрозванных допустил «небольшие застройки» на месте снесённого Дома Советов. При этом губернатор выступил за создание парка на Центральной площади Калининграда.

О появлении парка на месте Дома Советов заговорили ещё весной 2024 года. Тогда экс-губернатор Антон Алиханов анонсировал появление зелёной зоны под названием «Русский парк» на месте Королевского замка. Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне ранее заявлял, что оформление территории Дома Советов начнется с создания парка. Однако он также добавлял, что там планируется построить деловой центр. В сентябре Алиханов уже в качестве федерального министра попросил губернатора Алексея Беспрозванных подарить Калининграду парк на месте снесённого Дома Советов: «Мне кажется, это было бы правильно — подарить вот такой замечательный парк. И это будет уже ваш вклад в лицо этого замечательного города».