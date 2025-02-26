Росавиация отказалась комментировать возможные санкции ЕС против AlMasria

Федеральное агентство воздушного транспорта России отказалось комментировать санкции Европейского Союза, которые могут коснуться авиакомпании Almasria Universal Airlines, выполняющей перевозки из Калининграда в Египет. Соответствующий ответ поступил на информационный запрос «Нового Калининграда».
«Комментировать деятельность авиакомпании AlMasria Universal корректнее самому перевозчику. Обратитесь, пожалуйста, за комментарием к нему», — говорится в ответе Росавиации.
«Новый Калининград» отправил информационный запрос в авиакомпанию Almasria Universal Airlines с просьбой прокомментировать ситуацию.
24 февраля министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили 16-й пакет санкций в отношении России. В чёрный список 48 физических и 35 юридических лиц и др. РБК сообщил, что под запрет на полёты в страны Евросоюза ввели для авиакомпаний третьих стран, которые выполняют внутренние авиаперевозки по России.С апреля 2024 года рейсы из Калининграда в Шарм-эль-Шейх выполняет авиакомпания Almasria Universal Airlines. Вылет из Калининграда предполагается в 2:30, прилет на курорт — в 8:00 по местному времени. Обратный вылет запланирован в 18:30, прибытие в «Храброво» — в 1:30. Директор турагентства Anex Tour Екатерина Зотова заявила, что ограничения не коснутся египетского перевозчика.