Росавиация отказалась комментировать возможные санкции ЕС против AlMasria

Федеральное агентство воздушного транспорта России отказалось комментировать санкции Европейского Союза, которые могут коснуться авиакомпании Almasria Universal Airlines, выполняющей перевозки из Калининграда в Египет. Соответствующий ответ поступил на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Комментировать деятельность авиакомпании AlMasria Universal корректнее самому перевозчику. Обратитесь, пожалуйста, за комментарием к нему», — говорится в ответе Росавиации.

«Новый Калининград» отправил информационный запрос в авиакомпанию Almasria Universal Airlines с просьбой прокомментировать ситуацию.

24 февраля министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили 16-й пакет санкций в отношении России. В чёрный список 48 физических и 35 юридических лиц и др. РБК сообщил, что под запрет на полёты в страны Евросоюза ввели для авиакомпаний третьих стран, которые выполняют внутренние авиаперевозки по России.