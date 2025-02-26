Ещё один проект строительства детсада в Калининграде не прошёл госэкспертизу

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Госэкспертиза отклонила проект строительства детского сада на ул. Баженова в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Документацию готовили калининградские компании «Вест-Проект» и «Стандартпроект». Застройщик — МБУ «Управление капитального строительства». Отрицательное заключение получено 26 февраля 2025 года.

Ранее в феврале калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» отклонил проекты детских садов на ул. Владимирской и в Тихорецком проезде в Калининграде.

Проект адресной инвестиционной программы Калининграда на 2025 и плановый период 2026-2027 годов предусматривает строительство пяти детских садов: на ул. Флагманской (получено положительное заключение госэкспертизы), Владимирской, Баженова и в Тихорецком проезде. Проектирование детского сада на ул. Арсенальной запланировано на 2027 год.

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