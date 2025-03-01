Соседи «падающей» высотки на Моспроспекте отказались от временного расселения

В Областном центре культуры молодежи в субботу, 1 марта, состоялась встреча жителей дома № 68 по Московскому проспекту с представителями администрации Калининграда. Жильцы наотрез отказались выезжать из своих квартир даже на время, чтобы дать возможность властям разобрать соседний «падающий дом». Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда», присутствоваший на встрече.

Напомним, ранее власти пришли к выводу, что для демонтажа «падающего» многоквартирного дома № 70 на Московском проспекте необходимо временно расселить соседний дом № 68. Как пояснил в ходе субботней встречи с жильцами глава комитета городского хозяйства администрации Максим Федосеев, законодательство не позволяет разбирать дом в непосредственном близости от нерасселенного здания.

По его словам, в октябре-ноябре текущего года по настоянию госэкспертизы должны будут завершить дополнительные изыскания по дому и разработать проект сноса. А в 2026-м, также в октябре-ноябре, планируется разобрать дом № 70.

В ответ представитель активной группы собственников Наталья Доминова заявила, что жильцы 68-го дома никуда выезжать не будут. «В нашем доме все хорошо, поэтому решайте проблему дома № 70 так, чтобы не расселять нас! Мы никуда выезжать не будем! Своё жильё и землю никому не отдадим!» — подчеркнула она. Остальные жители поддержали эти слова аплодисментами.

Подробности читайте в репортаже на «Новом Калининграде» в понедельник.

Дом с трещиной на Московском проспекте, 70, был признан аварийным в ноябре 2018 года. Весной 2021 власти сообщали, что здание, скорее всего, придётся демонтировать вместе с соседним 68-м домом. Позже от этой идеи отказались.

В связи с угрозой обрушения дома № 70 власти ввели режим повышенной готовности. Для жильцов соседнего дома № 68 существует опасность обрушения балконов, которые соединяют его с треснувшим зданием. Комитету городского хозяйства и строительства было поручено организовать разработку проектной документации по демонтажу балконов квартир № 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58 и 65. Позднее от этой идеи также было решено отказаться. Вместо этого в администрации решили разработать проект по отсоединению конструкций.