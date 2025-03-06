Скандальный дом на проспекте Победы в Калининграде «вырос» на один этаж

Количество этажей будущего дома на проспекте Победы, 8 в Калининграде увеличили с четырёх до пяти. Информация отражена в областном реестре разрешений на строительство.

При публикации документа в феврале 2025 года были указаны четыре этажа. По состоянию на 6 марта в реестре указано: «Количество надземных этажей — 5 шт.». «Новый Калининград» направил информационный запрос в правительство Калининградской области, чтобы выяснить, по какой причине в указанные ранее данные внесли изменения.

4 марта 2025 года индивидуальному предпринимателю, данные которого частично скрыты, власти Калининграда выдали разрешение на вырубку на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111008:477, на котором планируют построить скандальную многоэтажку.

Ранее жители Калининграда, принимавшие участие в общественных обсуждениях проекта поправок в Правила землепользования и застройки областного центра, высказались против увеличения этажности строительства в начале проспекта Победы, мотивируя это тем, что указанные изменения ухудшают условия проживания в данном районе. В частности, калининградцы обратили внимание, что размер земельного участка площадью 835 кв. м не соответствует параметрам застройки, предусмотренным для зоны Ж-2 (от 5 до 8 этажей).

Источник, знакомый с проектом, уверял, что на указанном участке планируется возвести четырёхэтажный дом с мансардой, который будет построен «в стиле виллы Шмидта». Проект прошёл экспертизу 22 января. Указанный застройщик — Наталья Мазилкина. Форма экспертизы — негосударственная.

По данным Единого государственного реестра недвижимости, земельный участок по проспекту Победы, 8 с кадастровым номером 39:15:111008:477 площадью 837 кв. м принадлежит Наталье Мазилкиной. Ей же принадлежал на праве собственности двухэтажный жилой дом довоенной постройки площадью 129,4 кв. м с кадастровым номером 39:15:111008:39, располагавшийся ранее на этой территории. Право собственности на дом было зарегистрировано в августе 2022 года. Наталья Мазилкина является сестрой спикера Заксобрания Калининградской области Андрея Кропоткина.