На улице Красной через год после открытия начали устранять дефекты (фото)

В Калининграде на улице Красной начался ремонт на нескольких участках тротуаров и проезжей части. О том, что перекладка тротуарной плитки и брусчатки проходит в рамках гарантийного ремонта, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Весной наши специалисты всегда проводят мониторинг на объектах, отремонтированных в прошлом сезоне, — пояснили в мэрии. — На ремонт улицы Красной действует гарантия, поэтому работы ведутся за счёт подрядчика — компании «Мосинжиниринг».

Напомним, что движение по улице Красной было открыто в апреле прошлого года.

Аукцион по капремонту улицы от проспекта Мира до улицы Маршала Борзова (1,8 км) еще в октябре 2022 года выиграла компания «Мосинжиниринг». Контракт был заключен на 200 млн рублей при стартовой цене торгов в 202 млн. Реконструкция началась год назад, в апреле 2023 года. Красная — одна из немногих улиц в Калининграде, где после ремонта решили оставить брусчатку.

Работы сопровождали скандалы: в середине июля жители улицы Красной сообщали «Новому Калининграду», что подрядчик, занимающийся реконструкцией улицы Красной, повредил большое количество деревьев, ободрал кору, обрубил корни и причинил другой вред. Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором, распорядился высадить на Красной взрослые деревья взамен поврежденных при ремонте. В начале октября власти решили дополнительно исследовать поврежденные деревья, предлагалось снести те из них, чья корневая система понесла критический ущерб во время строительства, «так как они могут упасть во время сезонных штормов». Первое дерево упало в середине октября.