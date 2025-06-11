В Калининграде завершили обследование здания комендатуры на Клинической

В Калининграде завершили инженерно-техническое обследование здания бывшей комендатуры на улице Клинической, 65-67. Об этом сообщила Корпорация развития региона в своём телеграм-канале.

Отмечается, что обследование длилось более полугода. За это время специалисты изучили документацию, провели визуальный осмотр и инструментальные исследования. Для определения износа и деформации материалов несущих конструкций провели натурные испытания.

Эксперты сделали выводы, что перекрытия и кровля здания находятся в аварийном состоянии. Фундаменты работоспособны, а работоспособность несущих конструкций, выполненных из исторического красного кирпича, ограничена.

«Подробный отчет экспертов с выводами о инженерно-техническом состоянии здания бывшей комендатуры направлены в Службу государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области. Выводы инженеров должны лечь в основу задания по охране памятника архитектуры. Кроме того, в июне завершены работы по обновлению ограждения вокруг исторического здания и монтажу противоаварийной сетки на его фасаде», — говорится в сообщении КРКО.

В декабре прошлого года Корпорация развития Калининградской области заключила договор с калининградской компанией «ЭкспертПроектРеставрация» на проведение комплексного инженерного обследования здания бывшей комендатуры. В марте бывший гендиректор Корпорации развития Андрей Толмачёв заявил, что КРКО пыталась выселить одно из силовых ведомств из пристройки к историческому зданию бывшей комендатуры Кёнигсберга.