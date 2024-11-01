Власти сообщили, на каком участке планируют построить школу на ул. Мариенко

Школу на ул. Героя России Мариенко в Калининграде планируют возвести на участке, который ранее был предназначен для строительства детского сада. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства и строительства горадминистрации в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Земельный участок с кадастровым номером 39:15:131913:1938 выделен под реализацию объекта „Строительство общеобразовательной школы по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде“ вместимостью 1 725 мест. В настоящее время проектная документация по объекту разработана, находится на проверке в ГАУ КО „ЦПЭиЦС“», — отметили в комитете.

Там также напомнили о том, что в настоящее время в Ленинградском районе Калининграда «происходит заселение многоэтажных домов, увеличение детского населения». В связи с этим «вопрос реализации прав граждан на получение основного общего образования в районе ул. Героя России Мариенко стоит особенно остро». Находящиеся в указанном районе школы № 2, 33 и 58 переполнены, добавили в комитете.

Участок с кадастровым номером 39:15:131913:1938 площадью 51 243 кв. метра находится рядом с Нахимовским училищем, психиатрической больницей и мемориальным кладбищем. О том, что под школу на ул. Мариенко выделили земельный участок, стало известно в июле 2023 года, однако в сообщении пресс-службы администрации кадастровый номер указан не был. В том же году начали проектирование, за основу планировали взять проект школы № 59 на ул. Рассветной.

«Мы забрали участок у минобороны и передали его муниципалитету в районе Артиллерийской (ул. Мариенко), сейчас в новом генплане, который будет подписан в течение ближайших месяцев, он будет переведён в „зону школ“», — заявил тогда экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Как сообщалось на сайте администрации Калининграда в сентябре 2023 года, на проект было выделено 24 млн рублей. Стоимость строительства школы предварительно оценивали в 2,5 млрд рублей. Первых учеников она должна принять в сентябре 2027 года. Начать работы рассчитывали в 2025 году, завершить — к концу 2026-го.

Школа на ул. Мариенко, как и образовательное учреждение на Благовещенской, которое примет первых учеников 1 сентября 2025 года, должна стать корпусом школы № 58 на ул. Артиллерийской. Он будет рассчитан на 1725 мест.

«Образовательный комплекс будет прирастать ещё одной школой по улице Мариенко, которую мы в этом году тоже начнём строить. Разные инфраструктурные объекты будут соединены единой образовательной повесткой, и ребята независимо от места нахождения смогут использовать инфраструктуру сейчас двух, а в дальнейшем — трёх корпусов общеобразовательных организаций», — сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва в феврале 2025 года.

В марте на указанном земельном участке разрешили вырубить «неперспективную древесно-кустарниковую растительность самосевного происхождения». Порубочный билет выдан МБУ «Управление капитального строительства» 14 марта и действует до 7 сентября 2025 года. Сохранить необходимо 232 дерева и 27 кустарников. Выполнение компенсационного озеленения не требуется.

Ранее на указанном участке земли хотели построить детский сад, однако в сентябре 2024 года стало известно о намерении властей отказаться от этих планов. Проект изменений в ПЗЗ был вынесен на общественные обсуждения в октябре 2024 года. Предлагалось поменять вид разрешённого использования земли с «дошкольного, начального и среднего общего образования» на «Зону объектов социального назначения». Эта зона предназначена для строительства, содержания и использования центров общегородского значения: медицинских, учебных, спортивных, выставочных, торговых.