В мэрии назвали самую доходную платную муниципальную парковку

В Калининграде за чуть более года своей работы больше всего заработала платная муниципальная парковка на пересечении ул. Пролетарской и Озёрного проезда, недалеко от отеля «Mercure» и башни «Врангель». Всего было совершено 59,6 тыс. парковочных сессий на общую сумму 4 586 501,61 руб. Об этом сообщила городская администрация в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

На втором месте оказалась парковка ул. Черняховского, вблизи УГИБДД — 1 629 361,18 руб. за 40 тыс. сессий. На третьем — на ул. Железнодорожной, напротив Южного вокзала, где автомобилисты парковались 31,3 тыс. раз на сумму 968 489,7 руб. Следом идёт парковка на ул. Согласия, у ДС «Янтарный» — 899 002,63 руб. (13 540 сессий).

Парковка на ул. Октябрьской, у Медового моста, предназначенная для туристических автобус, принесла 695 005 руб. (2,5 тыс. сессий), а на ул. Юношеской — 683 065,82 руб. (11,3 тыс. сессий). Стоянка на ул. Ген.-лейт. Озерова заработала 236 360,92 руб. (4,3 тыс.). На ул. Согласия, у новой поликлиники на Сельме — 228 924,84 руб. (14,8 тыс. сессий).

Меньше всего заработала парковка на пересечении ул. Горького и Гайдара, возле детской поликлиники № 6. За время её работы было совершено 3,7 тыс. сессий на сумму 50 782,88 руб.

В августе 2024 года сообщалось, что бюджет Калининграда заработал за два с половиной месяца деятельности платных муниципальных парковок 792 802 рубля. Всего на платных парковках зафиксировано 9 169 парковочных сессий. Меньше всего горвласти заработали на паркинге вблизи на тот момент не работающей новой поликлиники на Сельме на улице Согласия, которая обошлась бюджету в 26,6 млн рублей. На этой парковке автомобилисты с середины мая парковались 55 раз, заработок составил 2958 рублей. Сама поликлиника на Сельме спустя годы ожидания открылась 28 ноября.

Ранее «Новый Калининград» выяснял, почему автомобилисты не хотят оставлять свои машины на новых муниципальных парковках. По мнению главы администрации Елены Дятловой, отказ от использования паркинга является «отсутствием культуры горожан». «Когда приезжаешь куда бы то ни было, нужно ставить машину не во дворы под чужие окна, а на данной парковке», — сказала сити-менеджер.

В начале ноября 2024-го на двух муниципальных парковках Калининграда были снижены цены на 20 рублей. В мэрии отмечали, что право пересматривать время от времени ценовую политику было прописано в решении Горсовета. В планах городских властей добиться 70% средней заполняемости муниципальных паркингов.

В декабре городские власти заявили, что к началу 2025 года в Калининграде должны работать 12 платных муниципальных парковок. Спустя сутки стало известно о планах введения абонемента на части парковок.

В феврале 2025-го стало известно, что с 1 сентября на муниципальных парковках будет вводиться бесплатное время.Оно устанавливается в выходные и праздничные дни, а также с 19:00 до 08:00. Бесплатный въезд на 20 минут предоставляется на парковочные места, которые организованы рядом со спортивными, образовательными, медицинскими объектам, культурными организациям, органами государственной власти и местного самоуправления, а также возле МФЦ.