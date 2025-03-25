Власти — о проектировании школы на ул. Мариенко: «Нас подвёл подрядчик»

Власти Калининграда рассказали, что проектирование новой школы на улице Героя России Мариенко должны были подготовить ещё в 2024 году, однако проектировщик не справился с задачей вовремя.

«У нас заключен контракт на разработку проектной документации с ООО „Асгард“, — сообщила глава администрации города Елена Дятлова. — Ведутся проектные работы. К сожалению, нас чуть подвел проектировщик, работы должны были быть завершены в прошлом году, но они ещё продолжаются. Мы имеем предварительное согласование о выделении денежных средств в том числе из федерального бюджета на строительство в 2025, 2026 и 2027 годах. Задача администрации в максимально короткий срок завершить проектирование, заключить контракт и начинать строить данный общеобразовательный объект».

Елена Дятлова отметила, что начать строительство город планирует в августе текущего года, а открытие школы намечено на 1 сентября 2027 года, однако дата будет актуальна только в том случае, если «у нас не будет проблем и с подрядной организацией».

«Это в лучшем случае, то есть это дата, к которой мы стремимся. До этого момента микрорайону нужно будет жить в той схеме, которую я описала (школьников будут делить между двумя корпусами школы № 58 — прим. „Нового Калининграда“). Это очень быстрорастущий район, а мы сегодня уже не справляемся с существующим приёмом в школу наших детей», — заключила Дятлова.

В марте этого года пресс-служба мэрии сообщила, что под школу вместимостью 1 725 мест на улице Мариенко выделен участок с кадастровым номером 39:15:131913:1938 (за филиалом Нахимовского училища) площадью 51 243 кв. метра, принадлежавший ранее Минобороны РФ.

О том, что под школу на ул. Мариенко выделили земельный участок, стало известно в июле 2023 года, однако в сообщении пресс-службы администрации кадастровый номер указан не был. В том же году начали проектирование, за основу планировали взять проект школы № 59 на ул. Рассветной.

Как сообщалось на сайте администрации Калининграда в сентябре 2023 года, на проект было выделено 24 млн рублей. Стоимость строительства школы предварительно оценивали в 2,5 млрд рублей.

Ранее на указанном участке земли хотели построить детский сад, однако в сентябре 2024 года стало известно о намерении властей отказаться от этих планов. Проект изменений в ПЗЗ был вынесен на общественные обсуждения в октябре 2024 года.