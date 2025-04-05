Власти Калининграда намерены утвердить «Порядок демонтажа трамвайных путей»

Власти Калининграда решили упорядочить процедуру демонтажа трамвайных путей в городе. Это следует из проекта постановления об утверждении «Порядка демонтажа трамвайных путей, не задействованных в транспортной работе».

«Порядок демонтажа трамвайных путей, не задействованных в транспортной работе (далее — Порядок), разработан в целях освобождения участков улично-дорожной сети от неиспользуемого муниципального имущества для дальнейшей организации дорожного движения и обеспечения безопасности участников дорожного движения», — отмечается в документе. При этом уточняется, что «к неиспользуемому муниципальному имуществу относятся трамвайные пути, находящиеся в выделенной полосе или расположенные в одном уровне с проезжей частью, незадействованные в транспортной работе ввиду ликвидации трамвайного движения на отдельных участках улично-дорожной сети».

Напомним, накануне стало известно, что в Калининграде на улице Пролетарской демонтировали трамвайные пути (в обоих направлениях) напротив Каштанового парка. Рельсы срезаны на отрезке от башни «Врангель» до дома № 111.

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Отметим, что в феврале 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что власти намерены пересмотреть существующую маршрутную сеть, куда могут добавиться новые троллейбусные маршруты и, «в случае необходимости» трамвайные маршруты. «То, что трамваи мы точно демонтировать не будем... Я точно никому не дам демонтировать трамвай, поверьте, — пообещал Беспрозванных — Наоборот, хочу дальше развивать программу по обновлению. Часть трамваев у нас раньше была обновлена. Сейчас мэрия считает, какой объём средств понадобится, чтобы провести обновление трамвая до стопроцентного обновления парка».