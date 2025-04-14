Калининградцы пожаловались Бастрыкину на разрушение трамвайной инфраструктуры (видео)

Жители Калининграда обратились к председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить разрушение трамвайной инфраструктуры города. Видеообращение размещено на сайте youtube.com.

Поводом для обращения послужила информация о «планах по разрушению трамвайной инфраструктуры» в Калининграде. «Там, где временно неиспользуемые пути были законсервированы и планировалось восстановление трамвайного движения, чиновники городской администрации запланировали их разрушение для расширения автомобильных дорог, что в целом ухудшит и так критическую экологическую ситуацию в городе — приведёт к ухудшению качества жизни населения», — гласит текст обращения.

Также в видео говорится о том, что «ранее трамвайная сеть Калининграда насчитывала десять маршрутов с общей протяжённостью в 172 км». К 2025 году осталось два маршрута с общей протяжённостью 19 км.

«Мы, калининградцы, граждане Российской Федерации, неоднократно обращались к администрации Калининграда для сохранения социально значимой трамвайной инфраструктуры, для её восстановления и развития, собрали более 3000 подписей за сохранение трамвая, но получили лишь отписки о якобы нецелесообразности сохранения трамвая с попыткой навязать нам автобусы, — отметили обратившиеся. — Просим Следственный Комитет России принять немедленные меры для восстановления всех закрытых и разрушенных трамвайных линий в городе Калининграде и восстановления движения трамваев в полном объёме».

В начале апреля 2025 года стало известно о том, что власти Калининграда решили упорядочить процедуру демонтажа трамвайных путей в городе. Это следует из проекта постановления об утверждении «Порядка демонтажа трамвайных путей, не задействованных в транспортной работе». Ранее на улице Пролетарской демонтировали трамвайные пути (в обоих направлениях) напротив Каштанового парка. Рельсы были срезаны на отрезке от башни «Врангель» до дома № 111.

В феврале 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что власти намерены пересмотреть существующую маршрутную сеть, куда могут добавиться новые троллейбусные маршруты и, «в случае необходимости» трамвайные маршруты. «То, что трамваи мы точно демонтировать не будем... Я точно никому не дам демонтировать трамвай, поверьте, — пообещал Беспрозванных — Наоборот, хочу дальше развивать программу по обновлению. Часть трамваев у нас раньше была обновлена. Сейчас мэрия считает, какой объём средств понадобится, чтобы провести обновление трамвая до стопроцентного обновления парка».