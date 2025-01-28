Автомобили против трамвая: власти и эксперты — о перспективах электротранспорта

Трамвайное движение в Калининграде в течение последних лет переживает два параллельных противоречивых процесса. Одной рукой горвласти успели добавить к единственному трамвайному маршруту № 5 «тройку» (он частично дублируется «пятёркой», но зато охватывает участок проспекта Мира) и прогнозируют через несколько лет открыть кольцевой маршрут по центру города. Другой методично демонтируют трамвайные пути на других направлениях, отдавая освобождённое пространство под парковки (как в случае с проспектом Победы) или под автомобильные полосы (ул. Пролетарская). Что происходит с калининградским трамваем, какие у него перспективы, что думают о развитии электротранспорта эксперты, выяснял «Новый Калининград».

Трамвай в Калининграде с его узкой колеёй — это отчасти кёнигсбергское наследие, которому 31 мая этого года исполняется 130 лет. В минувшую пятницу председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов в своей презентации, посвященной развитию экологически чистых видов транспорта, сообщил, что уже в 1898 году, то есть через три года после открытия трамвайного движения, в Кёнигсберге было восемь маршрутов.

Учитывая, что на тот момент в 200-тысячном городе не было других крупных перевозчиков, трамвай развивался очень активно, а его инфраструктура быстро «расползалась» от центра к окраинам. К 1938 году город имел трамвайную сеть, состоявшую из 13 маршрутов, уходивших далеко за пределы центра города.

Разрушения Кёнигсберга в результате августовских бомбардировок 1944 года и апрельского штурма 1945 года, конечно, значительно затормозили развитие трамвая, однако советская администрация к 1947 году запустила пять маршрутов, которые расходились из центра по Советскому проспекту, проспекту Победы (к ЦБК-2), Аллее Смелых (к мясокомбинату), по ул. Октябрьской и Багратиона в направлении депо и по ул. 10 апреля (сегодня ул. Гагарина) — в направлении аэропорта Девау.

Пика своего развития калининградский трамвай достиг к началу 90-х годов, когда вагоны курсировали по десяти маршрутам (в докладе Романова — по девяти — прим. «Нового Калининграда»). Однако тогда же стал назревать новый серьёзный кризис. Интервалы, которые приходилось выстаивать пассажирам, ожидавшим свой вагон, на тот момент могли быть даже часовыми. Значительно деградировал и подвижной состав (самым ощутимым его «старение» стало на отрезке с 1999 по 2012 годы, в течение которого город не закупил ни одного вагона).

Схема трамвайных маршрутов Калининграда на начало 1990-х годов. Фото: «Калининград-ГорТранс»

Кроме того, на этот временной период приходился резкий рост автомобилизации. Тут же можно отметить, что деградация коснулась всего общественного транспорта (на трамвае она просто отразилась сильнее всего), а автомобилизация населения активно продолжалась в нулевых и десятых годах. В 2011 году, по оценкам аналитического центра «АльфаСтрахование», Калининградская область попала на шестое место всероссийского рейтинга с 309 автомобилями на 1000 человек. Продолжается рост числа автомобилей и сегодня. Калининградстат в сентябре 2023 года со ссылкой на данные МВД отмечал, что в 2012 году в регионе насчитывалось 308 026 легковых автомобилей, а в 2022 году этот показатель составил 447 711 (рост на 45% за десять лет!).

Судя по докладу Антона Романова, автомобиль нанёс трамваю сокрушительный удар, который мог стать нокаутирующим. От десяти маршрутов начала 90-х годов к 2011 году в Калининграде осталось только три. Вскоре исчез и маршрут № 1, соединявший улицу Тельмана с проспектом Победы, а в 2015 году трамваи стали курсировать по одному единственному направлению — № 5.

«Основная причина выбытия трамвайной сетки — это её техническое состояние, — пояснил Романов. — Второе — это ориентирование относительно личного транспорта. В тот момент времени необходимо было предоставить улично-дорожную сеть для движения личного транспорта, поэтому были приняты решения по реконструкции таких улиц, как Невского, Гагарина, Борзова, Советский проспект, Борзова и Суворова, что сняло проблему пропускной способности и привело к ликвидации части маршрутов».

Антон Романов считает, что в обратную сторону маятник качнулся в 2022 году, когда калининградцам ввели трамвайный маршрут № 3 от Южного вокзала до Центрального парка на пр-те Мира.

Застройщики в течение двух последних десятилетий тоже не сидели сложа руки. Часть трамвайной инфраструктуры из-за их деятельности вернуть в строй не получится. Например, полностью ликвидирована трамвайная инфраструктура на ул. Горького — кольцо там вернуть не получится, участок застроен. Такая же ситуация и с кольцом в бывшем Балтрайоне. Ранее глава администрации Елена Дятлова говорила, что также частично застроено бывшее кольцо на пр-те Победы, но, как выяснил «Новый Калининград», это не так. А в конце 2024 года горвласти решили отдать бывшую станцию «Октябрьская» приватизируемому «Геоцентру», а на земельном участке рядом обустроить парковку.

Несмотря на это, администрация Калининграда обещает развивать трамвайную сеть, отмечая, что значительная часть действующих путей нуждается в срочном ремонте.

Вера в обещание властей уже при просмотре презентации Антона Романова может дать трещину, так как он напоминает о предыдущих планах чиновников горадминистрации. По этим планам ранее разрабатывался Генплан, согласно которому с 2016 по 2035 год в Калининграде должно было появиться 9 трамвайных маршрутов. Правда, не на всех, если верить Генплану, сохранялось регулярное движение. Например, на отрезке от проспекта Победы до улицы Тельмана предлагалось оставить лишь экскурсионное сообщение, для чего либо пришлось бы закупать специальные вагоны, которые могли бы двигаться в обоих направлениях, либо монтировать поворотные платформы на конечных точках маршрута.

В любом случае возвращения к показателям 1994 года в 2035 году ждать не приходится. Зато у чиновников есть новый план. По нему развитие будет проходить в два этапа.

Согласно первому этапу, к 2030 году Калининград получит всего один новый кольцевой маршрут № 2, который снова будет частично дублирован «тройкой» и «пятёркой». Запуск этого маршрута обещают «привязать» к реконструкции эстакадного моста, будущее расширение которого ранее вызвало массу вопросов у экспертов.

Второй этап предусматривает три перспективных маршрута: первый будет направлен в микрорайон «Восток» (бывший пос. Октябрьский — ул. Аксакова, Денисова, Флотская и т.п.), второй — в Южный жилой район (ул. Толстикова, Интернациональная и Понартская), третий — Северо-западный жилой район (направление «Автотора»). Тот же второй этап включает демонтаж трамвайных путей с улиц Тельмана, Суворова, Киевской и с проспекта Победы.

Чтобы реализация первого этапа не сорвалась, как отмечает Антон Романов, необходимо не только вовремя провести реконструкцию предаварийного эстакадного моста, но и выделять на трамвайную инфраструктуру не менее полутора миллиардов рублей ежегодно (вероятно, именно поэтому сценарий кольцевого маршрута к 2030 году Антон Романов назвал «оптимистичным»).

Ежегодно выделяемые средства собираются потратить на замену рельсо-шпальной решетки, установку трамвайных павильонов, ускорение трамвая (на некоторых участках сегодня его средняя скорость около 5 км/ч) и другие нужды.

При этом на просьбы представителей общественности сохранить выделенную линию на проспекте Победы (письмо губернатору Беспрозванных и вице-премьеру Хуснуллину подписали более 3000 человек), горвласти оппонируют данными о низком пассажиропотоке. «По результатам мониторинга перспективного трамвайного пассажиропотока на проспекте Победы, проведённого по заказу администрации Калининграда, речь шла о 40 пассажирах в час на данном участке», — рассказал «Новому Калининграду» Антон Романов. На последующий информационный запрос портала о том, проводилась ли экспертная оценка пассажиропотока, в администрации конкретного ответа не дали. Но сообщили, что «указанные решения Генерального плана нашли свое подтверждение в результатах научно-исследовательской работы, проведенной в 2023 году в рамках КСОДД (комплексная схеме организации дорожного движения) в границах указанного района города».

За дискуссией городских властей и общественников, пытающихся спасти трамвайные пути на проспекте Победы, наблюдают и эксперты из других городов России. Например, урбанист и автор паблика «Город для людей» Аркадий Гершман обратил внимание на проблемы в выстраивании транспортной логики. По его словам, вместо того, чтобы дать трамваю зарабатывать на перевозке пассажиров, чиновники делают всё, чтобы показать в отчётах пустые вагоны. Для этого, например, по проспекту Победы запущено около десятка параллельных колёсных маршрутов, «обкрадывающих» трамвай.

Транспортный эксперт Николай Харитошкин также обратил внимание на «прямую конкуренцию автобуса и трамвая». «Трамвай должен идти в более скоростном режиме, нежели автобус, — сообщил он во время совещания с городскими чиновниками. — Иначе все наши усилия будут дискредитированы тем, что трамвай превратится в такой же автобус, но более дорогой для администрации».

Использование трамвая только в центре города (планы горвластей на 2030 год), по словам Харитошкина, породит большое количество пересадок в центре, что «делать недопустимо». Также эксперт пояснил, что развитие улично-дорожной сети, ограничивающее общественный транспорт (отсутствие выделенных полос), приведёт к тому, что город снова упрётся в ограничение пропускной способности и в невозможность бесконечного расширения дорог. Он также добавил, что из-за проблем с общественным транспортом люди снова будут пересаживаться в личные автомобили.

Главное, на что обратил внимание Харитошкин, — отсутствие транспортно-пересадочных узлов. Дело в том, что калининградцам начали рассказывать про них ещё в 2014 году. Согласно Генплану, до 2035 года в Калининграде должны построить 11 ТПУ, однако в городе на сегодняшний день не реализовано ни одного такого проекта (в сентябре 2024 года говорилось, что первое строительство ТПУ смещается на 2030 год). Эксперт отметил, что трамвай на проспект Победы смогло бы вернуть строительство ТПУ в районе улицы Брусничной, однако эта идея не вызвала энтузиазма у чиновников администрации.

«Если вы говорите, что пассажиропоток на этом направлении недостаточный, то сделайте транспортно-пересадочный узел, где будет формирование пассажирского потока, — заявил Харитошкин. — От каких-то автобусных маршрутов можно будет отказаться, можно будет добавить подвозящие автобусы. ТПУ сможет создать магистральный пассажиропоток, который позволит работать трамваю и сделает эту работу экономически выгодной».

К слову, потребность в общественном транспорте, вывозящем пассажиров из этого района, в ближайшее время увеличится. Дело в том, что застройщик Александр Качанович намерен построить в окрестностях перспективного ТПУ «Брусничная» крупный жилой комплекс и его жителей также заинтересует транспортный вопрос.

Урбанист Василий Вишневский, занимавший до апреля 2024 года пост директора «Центра развития городской среды» в Южно-Сахалинске, также выступил за создание в Калининграде транспортно-пересадочных узлов. Причём главные ТПУ, по его словам, должны быть в центре города, так как «железная дорога имеет большую провозную способность» и готова обеспечить магистральную скорость.

Вишневский сообщил, что у калининградского трамвая большой потенциал, так как пассажиры выбирают его, даже несмотря на то, что его средняя скорость на некоторых участках не превышает 6 км/ч. Однако на финальном выводе эксперта, судя по всему, сказался его опыт работы в значительно автомобилизированном Южно-Сахалинске: он не стал целиком вставать на сторону калининградской общественности, желающей сохранить трамвай на проспекте Победы. «Здесь нужно подходить желательно без эмоций и с расчетом», — заключил он.

В 2012 году (во время подготовки к ЧМ-2018) эксперты по инфраструктурным проектам из транснациональной корпорации AECOM и французской компании Egis высказались за то, чтобы в Калининграде к 2018 году был возрожден рельсовый транспорт. Менеджер проектов корпорации AECOM Александр Морозов предложил исключить дублирующие маршруты в центре Калининграда, выделить отдельную полосу для трамваев, которые перевозили бы пассажиров по центральным улицам, а доступ автобусов запретить. Например, по его мнению, можно было бы убрать автобусы с Ленинского проспекта, пустив вместо них трамвай, а также ввести единый повременной билет на все виды транспорта, «чтобы пассажир знал, что по одному билету он может проехать из одного конца города в другой».

Незадолго до эфира «Горпросвета», посвящённого трамваю, «Новый Калининград» получил от Антона Романова ответ на запрос, в котором он назвал трамвай наиболее пассажироёмким видом транспорта. Это его качество, по словам Романова, город должен использовать для вывоза людей из густонаселённых районов.

Что касается проспекта Победы, то там, по его словам, Генплан предусматривал сохранение одного пути от проспекта Мира до улицы Дмитрия Донского «под экскурсионное движение». Однако даже одна линия, судя по последнему эфиру «Горпросвета», сейчас под вопросом.

«Возможности городского бюджета не позволяют в полном объёме содержать и качественно обслуживать всю существующую инфраструктуру горэлектротранспорта, — говорилось в ответе Романова. — Горадминистрацией принимаются необходимые меры по снижению расходов предприятия „Калининград-ГорТранс“ и повышению эффективности его работы на маршрутах. Приоритетной задачей власти видят сохранение сети электротранспорта, её дальнейшую модернизацию и развитие».

Эти замечания в сумме дают понять, что город не готов поддерживать инфраструктуру, которая на данный момент не используется. Вероятно, что таким образом калининградцев пытаются подготовить к следующему этапу демонтажа рельсов, оставшихся с советских времён.

Текст: Иван Марков, Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»