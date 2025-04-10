Власти назвали число студентов-медиков, получающих дополнительную стипендию

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Власти Калининградской области назвали число студентов-медиков, получающих дополнительную стипендию в высших учебных заведениях. Данные за 2025 и 2025 годы региональный минздрав привёл в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

На данный момент повышенную стипендию на специалитете получают 904 студента. Они получают по 3 тыс. рублей в месяц. Ординаторам выплачивают больше — 10 тыс. рублей в месяц. Эту сумму начисляют 207 медикам. В 2024 году студентов специалитета, получавших дополнительную стипендию, было 1030 человек. Ординаторов тогда было тоже больше — 315.

Минздрав также привёл данные по компенсации стоимости обучения. Так, в 2024-м льготу получали 71 студент среднего специального образования и шесть человек с ординатуры. В нынешнем году стоимость обучения компенсируют 27 студентам СПО.

Напомним, что в конце января Беспрозванных отметил, что Калининградской области не хватает более тысячи медсестёр и врачей. В качестве примера Беспрозванных рассказал о посещении поликлиники на Сельме. По его словам, в ней есть кабинеты для проведения диспансеризации, а сотрудников не хватает. В середине февраля Степан Миракян заявил, что в онкологическом службе региона тоже наблюдается дефицит кадров. При этом, как отметил и.о. главврача онкоцентра, дефицит есть не только в Калининградской области, но и во всём мире.

В феврале министр здравоохранения Сергей Дмитриев отметил, что в регионе проходят мероприятия для снижения кадрового дефицита. Так, среди них он выделил увеличение найма жилья, увеличение номинала жилищного сертификата, компенсации расходов на переезд и программу «Приведи коллегу». Власти также рассматривают возможность покрытия дефицита за счёт подготовки собственных кадров, в том числе — на востоке Калининградской области.

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