Шлыков: «Мы не идём по пути уничтожения трамвайной инфраструктуры»

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Власти Калининграда не намерены полностью уничтожать трамвайную инфраструктуру, однако работы по демонтажу рельсов планируют продолжить. Об этом рассказал председатель комитета городского развития и цифровизации горадминистрации Игорь Шлыков после оперативного совещания во вторник, 15 апреля.

«Мы не идём по пути уничтожения трамвайной инфраструктуры. Мы с вами точно должны понимать, что, если трамвайное полотно не эксплуатируется десять или пять, восемь, двенадцать лет, по нему завтра запустить трамвай невозможно без полной реконструкции. Это просто опасно, и те люди, которые такое решение примут, просто будут отвечать перед законодательством. В любом случае перед принятием решения о возобновлении трамвайного движения придётся делать полную реконструкцию в соответствии с действующими на текущий момент нормативами», — сказал Шлыков. Объём работ по модернизации трамвайной сети, по его словам, зависит в первую очередь от доходной части бюджета.

«За последние два года в рамках модернизации трамвайной сети мы провели работы на проспекте Мира, когда запускали трамвай № 3, — подключился к обсуждению председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. — Мы провели работы на Фестивальной аллее, участок от улицы Леонова до улицы Комсомольской, и также участок от улицы Комсомольской — порядка 300 метров в направлении конечной станции. Мы провели замену стрелок на улице Аллея Смелых, на улице Ленинский проспект. Мы провели на Ленинском проспекте замену контактной сети. Данные работы по сумме капиталовложений у нас заняли более 100 миллиона рублей. На этот год мы планируем провести мероприятие по капитальному ремонту на Фестивальной аллее от улицы Катина, включая и разворотное кольцо. Также возьмём в работу Фестивальную Аллею на участке от улицы Катина на протяжении 300 метров».

На эти работы, по словам Романова, предусмотрено более 200 млн рублей. На ул. Октябрьской и Багратиона также планируют заменить стрелку на электрическую. Предполагается, что это позволит сократить время простоя трамвая на участке разветвления маршрутов № 3 и № 5 втрое.

«Кроме модернизации, мы, работая с контактной сетью, взяли для себя правило отключаться от фасадов зданий, — дополнил Шлыков. — Например, возле Дома искусств в рамках комплексного обустройства в том числе отсоединились от зданий жилых домов, чтобы эти перетяжки уже не затрагивали мощность. Также на Фестивальной аллее сделали, и будем делать это и в дальнейшем».





Подвижную трамвайную сеть, которая составляет в Калининграде, по словам Шлыкова, 35 км, власти хотели бы ремонтировать «быстрее и более ёмко с точки зрения денег», но вынуждены укладываться в 200-300 млн текущего финансирования. «Мы ищем, каким образом можно включиться в какой-то федеральный проект. Возможно, тогда объём вложений будет увеличен, увеличим количество путей, которые будем приводить в современное состояние, — добавил Шлыков. — Мы обновляем подвижной состав, а он, естественно, должен ходить и по нормальной контактной сети».

На фоне развития действующей трамвайной инфраструктуры в Калининграде продолжается демонтаж неиспользуемых путей. В ближайших планах — проспект Победы. «Демонтаж трамвайных рельсов мы планируем там, где будем работать на тротуаре, например, на проспекте Победы. Мы сейчас будем делать ремонт тротуара по ходу движения на выезд из города. Это правая сторона, будет тротуар исполнен в плитке, и там, где будет пересечка с дорожным полотном, там, где пешеходы проходят через дорогу и упираются в трамвайное полотно, чтобы нам довести пешеходов до тротуара, в этих местах нам придётся демонтировать частично трамвайное полотно. Инженерные решения у нас все просчитаны, контракты получены. Частичный демонтаж там будет», — отметил Игорь Шлыков.

Как сообщал ранее Антон Романов, в Калининграде запланировали демонтаж трамвайных рельсов на пяти улицах: Киевской, Багратиона (частично), Суворова, на пр-те Победы (от пересечения с ул. Дм. Донского до кольца), а также Островского, где предусмотрен демонтаж разворотного кольца. Романов отметил, что в каждом конкретном случае решение о демонтаже принимается после «тщательного изучения и обоснования».





В конце ноября жители Калининграда собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения. В октябре 2023 года на проспекте Победы было демонтировано трамвайное кольцо.

В начале апреля 2025 года стало известно о том, что власти Калининграда решили упорядочить процедуру демонтажа трамвайных путей в городе. Это следует из проекта постановления об утверждении «Порядка демонтажа трамвайных путей, не задействованных в транспортной работе». Ранее на улице Пролетарской демонтировали трамвайные пути (в обоих направлениях) напротив Каштанового парка. Рельсы были срезаны на отрезке от башни «Врангель» до дома № 111.

В середине апреля жители Калининграда обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить разрушения трамвайной инфраструктуры города.