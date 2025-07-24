Власти не нашли деньги на реставрацию здания Музея изобразительных искусств

Власти не нашли деньги на реставрацию здания Музея изобразительных искусств
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Министерство по культуре и туризму Калининградской области до настоящего времени не изыскало средства не только на поэтапную реставрацию здания Музея изобразительных искусств (бывшей Кёнигсбергской биржи), но и на разработку проектно-сметной документации для проведения этих работ. Это следует из ответа учреждения на официальный запрос «Нового Калининграда» о том, когда планируется начать работы по реконструкции большого зала Музея.

«Ремонт Большого зала предусмотрен проектом приспособления всего здания Музея к современному использованию, который предполагает поэтапную реализацию. Стоимость разработки проектно-сметной документации составит около 81 млн рублей», — сообщили в учреждении. По словам директора Музея Галины Заболотской значительность суммы объясняется сложностью производства работ по обследованию здания, в первую очередь, его фундаментов. «Это единственное в России музейное здание, которое одним из своих фасадов уходит в воду и при этом стоит на фундаменте из 2202 свай из сибирской лиственницы, что усложняет проведение изыскательных работ, особенно со стороны реки Преголи. Речь идет, в том числе, и о подводных исследованиях», — говорится в ответе.

Кроме того, необходимо проведение сложных расчетов по гидроизоляции, замене инженерных коммуникаций, внедрению систем безопасности и микроклимата. «Решение о сроках выделения соответствующего финансирования принимается министерством по культуре и туризму Калининградской области», — сообщили в Музее.

Что касается стоимости работ по приспособлено здания к современному использованию, она будет определена после разработки проектно-сметной документации. «Текущие ремонты мы производим своими силами за счет внебюджетных средств», — говорится в ответе на запрос.

В апреле 2025 года в Музее прошла выездная Школа молодых архитекторов-реставраторов «На дальних рубежах Родины 3:0», организованная Союзом реставраторов России. Её участники представили концепции приспособления большого зала к современному использованию. Гран-при получил Глеб Сивцов (Калининград — Санкт-Петербург), который нашёл компромисс между исторической достоверностью и современным функционалом здания.

Здание бывшей торговой биржи на Ленинском проспекте является объектом культурного наследия регионального значения. В 1972 году в здании провели реконструкцию, здесь разместился Дворец культуры моряков, затем в начале 2000-ых — Областной центр культуры молодёжи. В 2018 году здесь разместился Музей изобразительных искусств.

Провести реконструкцию здания путем приспособления его к современному использованию власти сначала хотели до 2024 года, она оценивалась в сумму около 1 млрд рублей, средства рассчитывали получить в федеральном Министерстве культуры. При этом на разработку проектно-сметной документации было выделено всего 25 млн руб. Торги выиграл московский подрядчик, разработка проектно-сметной документации задержалась. Решением Арбитражного суда Калининградской области контракт был расторгнут.

Новыми сроками реконструкции в министерстве по культуре и туризму Калининградской области называли сначала 2024-2026 годы, затем 2026-2028 годы.

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