Облвласти назвали число авиакомпаний, продающих субсидированные билеты

Субсидированные билеты для жителей и студентов Калининградской области можно приобрести у пяти авиакомпаний. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова.

«В настоящее время приобрести билеты по субсидированным тарифам на рейсы из Калининграда [можно] у авиакомпаний „Аэрофлот“, „Сибирь“, „Уральские авиалинии“, „Смартавиа“ и „Северный ветер“ на сайтах авиакомпаний и в кассах. На эти цели было выделено 370 млн руб. <...> Что касается самой суммы субсидии, то правительство планирует направить письмо о дополнительном выделении средств», — рассказала она.

Напомним, ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных обещал обеспечить доступ к большему количеству субсидированных авиабилетов в начале апреля. В конце марта 2025-го на эти цели власти региона ожидали выделения 700 млн рублей из федерального бюджета.