Облвласти назвали число авиакомпаний, продающих субсидированные билеты

Субсидированные билеты для жителей и студентов Калининградской области можно приобрести у пяти авиакомпаний. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова.
«В настоящее время приобрести билеты по субсидированным тарифам на рейсы из Калининграда [можно] у авиакомпаний „Аэрофлот“, „Сибирь“, „Уральские авиалинии“, „Смартавиа“ и „Северный ветер“ на сайтах авиакомпаний и в кассах. На эти цели было выделено 370 млн руб. <...> Что касается самой суммы субсидии, то правительство планирует направить письмо о дополнительном выделении средств», — рассказала она.
Напомним, ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных обещал обеспечить доступ к большему количеству субсидированных авиабилетов в начале апреля. В конце марта 2025-го на эти цели власти региона ожидали выделения 700 млн рублей из федерального бюджета.Накануне «Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных авиабилетов на калининградском направлении. Глубина продаж составляет шесть месяцев. Билет до Москвы вновь можно приобрести за 3800 рублей, до Санкт-Петербурга — за 3500, в том числе на майские праздники.