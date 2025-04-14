«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов из Калининграда

Компания «Аэрофлот» возобновила продажу субсидированных авиабилетов на калининградском направлении. Глубина продаж составляет шесть месяцев, сообщает корреспондент «Нового Калининграда».

Билет до Москвы вновь можно приобрести за 3800 рублей, до Санкт-Петербурга — за 3500, в том числе на майские праздники. Также можно запланировать летние и осенние перелёты, начиная с 25 апреля до конца октября.

Скриншоты с сайта компании «Аэрофлот»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных обещал обеспечить доступ к большему количеству субсидированных авиабилетов в начале апреля. На эти цели власти региона ожидали выделения 700 млн рублей из федерального бюджета.

В середине января стало известно, что субсидированные билеты у авиакомпании «Аэрофлот» на 2025 год закончились. Росавиация в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщила, что с текущего года «в контур субсидирования по калининградским направлениям» включены не только жители региона и обучающиеся в регионе студенты, но и «наименее социально защищенные категории граждан России — многодетные родители, молодежь до 23 лет, лица пожилого возраста, пассажиры с инвалидностью», и это «приводит к быстрой продаже квоты».