Определен подрядчик, который за 101,6 млн выполнит капремонт школы в Васильково

В Калининградской области выбрали подрядчика для выполнения капитального ремонта МБОУ «СОШ п. Васильково», расположенной на ул. Западной, 2. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно опубликованным данным, победителем электронного аукциона признано ООО «Калининградская служба заказчика». Контракт будут исполнен по начальной (максимальной) стоимости в 101 581 525,88 руб. За эту сумму подрядчику предстоит в срок до 19 ноября обновить инженерные сети, отремонтировать крышу и фасад и провести внутреннюю отделку здания школы.

Напомним, ранее облвласти заявляли о планах капитально отремонтировать четыре школы в 2025 году: № 4 в Калининграде и Балтийске, лицей № 7 в Черняховске и школу в посёлке Васильково Гурьевского округа.

На комплексное обновление школы № 4 в Калининграде направляют 227 млн рублей. Капитальный ремонт здания и спортивного зала школы № 4 в Балтийске оценили в 63 млн рублей. 23,9 млн рублей выделили черняховскому лицею, более 100 млн — школе в Васильково.