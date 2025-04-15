Ищенко: власти ищут средства на строительство ледовой арены в Гурьевске

Ищенко: власти ищут средства на строительство ледовой арены в Гурьевске
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Спорт

Власти Калининградской области подали документы на получение финансирования для строительства ледовой арены в Гурьевске. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом 15 апреля заявила вице-премьер регионального правительства — министр спорта Наталья Ищенко.

Она рассказала, что сейчас власти области приступают к проектированию Центра адаптивных видов спорта, который должен появиться в Калининграде на улице Энергетиков, и ФОКа в Краснознаменске. Последний комплекс планируется построить по федеральной программе.

«Направлены документы для получения финансирования на физкультурно-оздоровительный комплекс в Балтийске и ледовую арену в Гурьевске, и ожидаем получения положительного заключения экспертизы по Центру бокса и Центру спортивной гимнастики, тоже будем стараться включить это в государственные программы», — заявила Ищенко.

Её спросили, какие спортивные объекты введут в эксплуатацию в Калининградской области в 2025 году. Вице-премьер пояснила, что среди них будет сразу несколько крупных объектов, а также несколько площадок.

«Это стадион в Пионерском, ФОК в Мамоново, ФОК в Славске, бассейн в Светлом, ФОК в Гвардейске к началу следующего года, продолжается реконструкция стадиона в Советске — это я говорю про крупные объекты. У нас есть ещё программы по универсальным площадкам и площадкам ГТО: пять умных площадок появится в муниципалитетах нашей области в этом году, три площадки ГТО, плюс по нашей „минспортовской“ программе есть ещё несколько объектов», — заключила министр спорта.

О том, что в Гурьевске собираются построить ледовый комплекс, местные власти сообщили в январе 2024 года. Тем же летом минспорта региона отметило, что ввести комплекс в эксплуатацию планировалось до 2027 года. «Ближайшая должна появиться в Гурьевске, где по поручению президента нашей страны уже запроектирован и скоро начнёт строиться уникальный спорткомплекс сразу с двумя хоккейными площадками и другими полезными помещениями. Рассчитываем на ввод в эксплуатацию этого объекта уже в ближайшие два-три года», — написало тогда ведомство.

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