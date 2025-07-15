Минспорта: ожидаем, что возведение ледовой арены в Гурьевске начнётся в 2026-м

Региональное министерство спорта рассчитывает, что возведение ледовой арены с двумя катками в Гурьевске начнётся в следующем году. Об этом сообщило ведомство в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«В регионе обязательно будет ледовый дворец, но это масштабный проект, который будет реализован в долгосрочной перспективе. В ближайшее время ждём развития тренировочной инфраструктуры для воспитанников спортивных школ и любителей. По поручению Президента России будем строить ледовую арену сразу с двумя катками в Гурьевске и рассчитываем, что возведение начнётся уже в следующем году», — следует из сообщения ведомства.

Минспорта подчеркивает, что «по числу таких ледовых катков наш регион уже один из лучших как минимум в Северо-Западном федеральном округе». Так, пять ФОКов со льдом уже есть в Светлогорске, Советске, Гусеве и Калининграде. Кроме того, ледовые арены появятся в Гурьевске, Черняховске и в Чкаловске. «Рядом с „Ростех Ареной“ планируют построить ледовый дворец, но сроки пока не определены», — добавляет минспорта.

О том, что в Гурьевске собираются построить ледовый комплекс, местные власти сообщили в январе 2024 года. Тем же летом минспорта региона отметило, что ввести комплекс в эксплуатацию планировалось до 2027 года. «Ближайшая должна появиться в Гурьевске, где по поручению президента нашей страны уже запроектирован и скоро начнёт строиться уникальный спорткомплекс сразу с двумя хоккейными площадками и другими полезными помещениями. Рассчитываем на ввод в эксплуатацию этого объекта уже в ближайшие два-три года», — написало тогда ведомство. В апреле 2025 года стало известно, что власти Калининградской области подали документы на получение финансирования для строительства ледовой арены в Гурьевске.