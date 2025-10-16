Власти: автодублёр двухъярусного моста вряд ли получится сдать раньше 2029 года

Финансирование строительства автодублёра двухъярусного моста в Калининграде будет осуществляться федеральным центром до 2029 года. Сдать объект раньше без смещения сроков поступления средств «влево» невозможно. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Калининграда в четверг, 16 октября.

С подрядчиком — АО «Бамтоннельстрой-мост» — заключили дополнительное соглашение, согласно которому объект должен быть сдан до до 31 октября 2026 года. При этом его готовность на 1 июля 2025 года составляла 45,9%. После доклада Романову был задан вопрос, успеют ли достроить мост в указанный срок с учётом такой готовности.

«Давайте я буду откровенен. Мы же получаем от федерального источника деньги. И если ориентироваться на федеральный источник, то в соответствии с их постановлением у них идёт пролонгация финансирования до 2029 года. Без финансирования я объект не смогу закончить», — сказал Антон Романов. Согласно изменениям, внесённым в постановление об осуществлении капитальных вложений в объект в мае 2025 года, срок ввода моста в эксплуатацию — 2029 год.

В апреле текущего года во время визита на объект губернатора Алексея Беспрозванных заместитель генерального директора компании «Бамтоннельстрой-мост» Алексей Мельниченко заявлял о готовности завершить строительство моста в 2026 году при условии, что финансирование тоже должно быть сдвинуто «влево». «Хорошо, давайте мы тогда проведём совещание. Там покажете все графики, как они сместятся до 2026-го года. И по финансированию я тогда обращусь в Правительство по возможности рассмотреть смещение влево», — ответил тогда губернатор.

Напомним, что вместо признанного аварийным двухъярусного моста в Калининграде было принято решение соорудить два новых: железнодорожный и автомобильный. Общая стоимость контрактов — более 23 млрд рублей. Движение поездов по новому железнодорожному мосту было запущено 9 декабря 2024 года. Длина автодублёра составит 386,7 метра. В декабре 2024-го Калининграду выделили полмиллиарда рублей из федерального бюджета на строительство сооружения. В конце февраля стоимость контракта на строительство дублёра двухъярусного моста выросла на 5,5%. Изначально достроить мост планировали в 2025 году. В начале апреля техническая готовность объекта составляла 39%.