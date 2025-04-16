В 2024 году половина получателей маткапитала потратила средства на образование

Почти половина получателей материнского капитала в Калининградской области в 2024 году потратила средства на образование. Данные приведены в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Никитина.

Согласно документу, в прошлом году средствами маткапитала распорядились 15,3 тыс. человек. 48,9% из них потратили средства на образование своих детей (7,1 тыс. получателей). На эту часть было потрачено в общей сложности 325 млн рублей. При этом на образование потратили меньше всего. Так, больше всего выплат в 2024-м направили на погашение кредитов на приобретение или строительство жилья (1,9 млрд рублей), хотя на эти цели средства использовали чуть более 3 тыс. человек (20,9%). 1,2 тыс. получателей потратили 739,7 млн рублей на улучшение жилищных условий, а ещё 3,1 тыс. человек решили получать единовременную выплату до достижения ребёнком трёх лет.

«С 01.02.2024 размер материнского (семейного) капитала был проиндексирован на 7,4%. С учетом этой индексации размер материнского (семейного) капитала изменился следующим образом: на первого ребенка, если ребенок родился после 01.02.2024, — 630380,78 руб.; на второго ребенка, если на первого ребенка выплата не назначалась, — 833024,74 руб.; доплата на второго ребенка, если семья уже получала материнский (семейный) капитал на первого, составляет 202643,96 руб.; на третьего или последующего ребенка, если раньше права на материнский (семейный) капитал не было, — 833 024,74 руб. Если семья ранее использовала часть средств материнского (семейного) капитала — индексации подлежит их остаток», — сообщается в документе.