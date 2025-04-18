На уширение перекрёстка ул. Баранова и Пролетарской выделяют 2,3 млн рублей

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В Калининграде готовятся к уширению перекрёстка улиц Баранова и Пролетарской. Работы планируют провести в рамках капитального ремонта ул. Пролетарской. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Подрядчика ищет МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». На работы выделяют 2 278 304 рубля. Финансирование рассчитано на 2025 год. Заявки на участие в торгах принимаются с 18 по 28 апреля.

В январе глава администрации Калининграда Елена Дятлова назвала перекрёсток Пролетарской и Баранова одним из «знаковых объектов», на которых в текущем году запланирован капремонт. В марте председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов сообщил о планах организовать дополнительную автомобильную полосу протяжённостью 100 метров на ул. Пролетарской. «Она позволит разделить транспортные потоки и даст возможность точки входа на улицу Пролетарскую со стороны улицы Черняховского, чтобы не было конфликтных точек, — пояснил Романов. — Дополнительная полоса у нас будет выполнена из брусчатого покрытия, то есть мы оставим типологию существующей улицы. Также мы делаем увязку велосипедной составляющей из асфальтобетона».

В начале апреля на улице Пролетарской демонтировали трамвайные пути (в обоих направлениях) напротив Каштанового парка. Рельсы срезаны на отрезке от башни «Врангель» до дома № 111.

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