В Заливино возле маяка установили понтонный причал для водного туризма (фото)

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В Заливино возле маяка установили понтонный причал для водного туризма. Об этом сообщила администрация Полесского округа на своей странице «ВКонтакте».

Отмечается, что причал появился после победы администрации района в ежегодном конкурсном отборе «Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградской области». Его проводило министертсво культуры и туризма. При этом развитию водного туризма в округе способствовал проект «Создание инфраструктуры водного туризма в районе старого маяка в посёлке Заливино».

«Полученные средства были направлены на создание удобного и безопасного места стоянки судов — плавучего понтонного причала рядом со старым маяком. Это решение позволило повысить привлекательность прибрежной зоны для отдыхающих, создать комфортные условия для населения и сохранить историческое наследие края», — говорится в сообщении властей муниципалитета.

Фото: администрация Полесского округа

Полесский округ выиграл конкурс на субсидию на создание причала у маяка в Заливино в мае 2024 года.

Довоенный маяк в Заливино передали Музею Мирового океана летом 2020 года. Позже музей выкупил и дом смотрителя маяка. Спустя три год башню старого маяка реставрировали. Восстановительные работы на объекте проводились впервые за 115 лет.

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