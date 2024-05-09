Полесский округ выиграл конкурс на субсидию на создание причала у маяка в Заливино

Региональное министерство по культуре и туризму подвело итоги ежегодного конкурса проектов в целях предоставления субсидий на создание условий для отдыха и рекреации. В числе победителей оказался Полесский округ с проектом обустройства причала у маяка в Заливино. Об этом сообщается на странице округа «ВКонтакте».

«Территория, на которой планируется реализация проекта, находится на берегу Куршского залива в посёлке Заливино. Настоящим проектом предусматривается установка гостевого причала на территории старого маяка для стоянки маломерных судов на базе плавучего понтона с причальными пальцами с креплением к существующей площадке-набережной. Гостям маяка и туристическим операторам будет предложен новый туристический водный маршрут «от залива до залива», который разрабатывается Правительством Калининградской области в рамках реализации проектов-маяков», — отмечается в сообщении.

Напомним, довоенный маяк в Заливино передали Музею Мирового океана летом 2020 года. Позже музей выкупил и дом смотрителя маяка. Спустя три год башню старого маяка реставрировали. Восстановительные работы на объекте проводились впервые за 115 лет.