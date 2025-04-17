Заксобрание одобрило выплаты многодетным семьям взамен земельного участка

Законодательное собрание Калининградской области одобрило выплаты многодетным семьям взамен земельного участка. Решение приняли на 43-м заседании регионального парламента в четверг, 17 апреля.

Законопроект представил заместитель министра социальной политики Алексей Фещак. Документ вносит изменения в региональные законы «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области» и «Социальный кодекс Калининградской области». Согласно инициативе, многодетные семьи с 1 июля 2025 года по собственному желанию могут получить 400 тыс. рублей взамен бесплатного земельного участка.

«Предлагаемые изменения позволят многодетным гражданам, состоящим на учёте в целях предоставления земельного участка, выбрать подходящий для конкретной семьи механизм улучшения жилищных условий, и способствовуют сокращению этих граждан, состоящих на учёте в целях предоставления земельных участков. Согласно пояснительной записке, по прогнозам властей, этой мерой в течение года могут воспользоваться 600 семей, на эти цели потребуется 240 млн рублей.

Такая мера поддержки в Калининградской области существовала с 25 января 2019 года по 1 июля 2023 года. Её в общей сложности получили 2545 семей. По итогам 2023 года компенсацией воспользовалась 651 семья.

Бесплатные земельные участки многодетным семьям начали выделять в 2011 году, получить их могли все многодетные вне зависимости от статуса нуждаемости. В конце 2018 года депутаты утвердили поправки в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», согласно которым с января 2019 года претендовать на земельный участок могут только те семьи, которые являются нуждающимися в улучшении жилищных условий. В апреле 2024 года министр социальной политики Анжелика Майстер сообщила, что правительство не планирует отменять критерий нуждаемости для многодетных при постановке их в очередь на землю.