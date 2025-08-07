Мэрия: новый автобусный маршрут до Северной Горы запустят до 1 сентября

Для улучшения транспортного обеспечения жителей Северной Горы до 1 сентября будет организован новый автобусный маршрут «ДС Янтарный — улица Флотская». Об этом сообщила городская администрация в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Маршрут будет проходить через ул. «Аксакова, Рихарда Зорге, Михайловскую, 3-го Белорусского фронта, Маршала Покрышкина, Орудийную, Артиллерийскую, Героя России Мариенко, Генерала Лучинского, Александра Невского, Островского, Колхозную, Герцена, Островского, Гайдара, Согласия». На этом направлении будут работать не маршрутки, а автобусы «Калининград-ГорТранса».

Напомним, что с 1 апреля был введен новый маршрут троллейбуса № 2, который соединил СК «Янтарный» и Кардиоцентр. Поначалу его работа вызвала массу нареканий: калининградцев возмущали забитые салоны в часы пик и частые поломки нового транспорта в первые дни его работы. Также массовые жалобы вызвала отмена маршрутки № 75, которая заезжала на Северную гору. Как сообщили горвласти, найти нового перевозчика на ликвидированный маршрут № 75 «не представляется возможным», поскольку в Калининградской области отсутствует пассажирское предприятие с необходимым числом автобусов и водителей.

В июле председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Антон Романов сообщил о переносе конечной остановки автобусного маршрута. «Чтобы увязать этот район с Сельмой (а основной запрос был именно таким), мы перенесли конечный пункт автобуса № 10 на Северную гору (там же, где кольцо у автобуса № 4). Теперь оттуда он идет к остановке „Военный городок“, а далее своему по маршруту», — говорил чиновник.