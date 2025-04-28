Проект дендропарка в Сосновке под Зеленоградском не прошёл экспертизу

Проект дендропарка в посёлке Сосновка Зеленоградского округа не прошёл государственную экспертизу. Информация об этом опубликована в реестре ГИС ЕГРЗ.

Полностью работы называются «Благоустройство дендрологического парка в поселке Сосновка Зеленоградского района в Калининградской области». Проектную документацию для прохождения процедуры подготовили ООО «Точка» из Ленинградской области и калининградское ООО «Ситигео». Заключение по ней сделало «Главное управление государственной экспертизы» 25 апреля. Застройщиком значится зеленоградское МКУ «Служба заказчика Зеленоградского муниципального округа Калининградской области».

Работы по созданию зоны власти Зеленоградского округа планировали начать в апреле 2025 года. В дендрологическом парке в посёлке Сосновка под Зеленоградском планируют высадить не менее 1000 видов хвойных и лиственных деревьев, более 20 000 кустарников. Проект также предусматривает смотровую площадку с террасами, оранжерею, административные здания, геопластику, пешеходные мосты, водный объект, площадку для проведения массовых мероприятий со сценой, места отдыха. В феврале сообщалось о том, что проектную документацию проверяет «Главгосэкспертиза России».

Разработка проекта обошлась муниципалитету в 8 млн рублей. За такую сумму документацию согласилась подготовить компания «Точка». Начальная стоимость контракта при этом составляла 24,6 млн. «На первый этап мы запланировали в бюджете 436 млн рублей. Это все средства, которые пошли нам от порубочных билетов, выданных администрацией. Использовать мы их можем только на проектирование и строительство новых парков», — отмечал глава администрации Зеленоградского муниципального округа Сергей Кошевой.