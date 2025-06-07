Под парковку у Детской областной больницы разрешили вырубить 153 дерева (фото)

Власти Калининграда разрешили вырубить 153 дерева и 14 кустарников для обустройства парковки у Детской областной больницы. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Порубочный билет выдан МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» 6 июня 2025 года и действует до 1 сентября 2029 года. Вырубка запланирована на ул. Дмитрия Донского на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:111502:360, 39:15:111502:120, 39:15:111502:58 и 39:15:111502:62. Сносу подлежат клён, ясень, алыча, дуб и другие породы деревьев. Сохранить планируют 125 деревьев и 26 кустарников, пересадить — 5 деревьев и один кустарник. Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 126 мелколистных лип «Гринспайер» и 13 кустарников калинолистного пузыреплодника «Тайни Вайн». Компенсационная стоимость не взимается. Место проведения компенсационного озеленения не указано. Работы необходмо провести до окончания срока действия порубочного билета. Провести пересадку планируют в районе дома 35Б на ул. Дмитрия Донского.

Ближайшая парковка для посетителей Детской областной больницы на улице Дмитрия Донского находится на расстоянии около 200 метров от учреждения, что создаёт неудобства для детей, которым сложно передвигаться. Проблему обозначил экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании правительства в сентябре 2023 года. «Я просто вечерами всё это наблюдаю, когда там дети скачут на одной ноге, их несут на руках, — сказал тогда Алиханов, — Нам нужно сделать нормальную парковку».

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в ответ сообщила, что обустройство парковки на Донского, как и на Расковой, запланировано на 2024 год.

Экс-министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко в октябре 2023 года сообщил о том, что поручил руководству ДОБ заняться проектированием парковки между старым и новым корпусами больницы на ул. Дмитрия Донского. Однако информации о том, когда она появится, у него не было.

В январе 2024 года стало известно о том, что земельный участок у ДОБ с кадастровым номером 39:15:111502:58 площадью около 1800 кв. метров передают из государственной в муниципальную собственность. Как сообщил председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов горадминистрации Сергей Радковский, после передачи земля будет закреплена за городской службой автопарковок. В какие сроки там планируют обустроить стоянку, чиновник уточнить не смог.

В начале марта в пресс-службе горадминистрации сообщили, что планируют обустроить парковку по периметру Детской областной больницы. Проект предусматривает также тротуары и велополосу около лечебного учреждения. Для посетителей больницы парковка, как уточнялось, будет бесплатной.

В начале марта на основные работы по устройству парковки вблизи Детской областной поликлиники выделили 57 398 257 рублей. В торгах участвовали четыре компании. Победителем стало ООО «Калининградская служба заказчика», снизившее начальную стоимость контракта до 52 232 414 рублей. Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, в настоящее время контракт находится на стадии исполнения. Завершить его необходимо до конца августа 2025 года.