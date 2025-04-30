ММО ищет подрядчика для ремонта и реставрации бастиона «Литва» в Калининграде

Музей Мирового океана ищет подрядчика для ремонта и реставрации бастиона «Литва» в Калининграде. Соответствующая информация об аукционе размещена на портале госзакупок.

Исполнителю предстоит отреставрировать кирпичную кладку, вырубить кустарник на крыше, обустроить покрытия из тротуарной плитке, изготовить и установить оконные и дверные проёмы по старому образцу и тд. Эти работы необходимо завершить до 20 декабря 2025 года. На них готовы потратить 69,7 млн рублей. Подрядчика планируют определить 21 мая.