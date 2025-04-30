ММО ищет подрядчика для ремонта и реставрации бастиона «Литва» в Калининграде

Музей Мирового океана ищет подрядчика для ремонта и реставрации бастиона «Литва» в Калининграде. Соответствующая информация об аукционе размещена на портале госзакупок.
Исполнителю предстоит отреставрировать кирпичную кладку, вырубить кустарник на крыше, обустроить покрытия из тротуарной плитке, изготовить и установить оконные и дверные проёмы по старому образцу и тд. Эти работы необходимо завершить до 20 декабря 2025 года. На них готовы потратить 69,7 млн рублей. Подрядчика планируют определить 21 мая.Бастион «Литва» на Литовском валу, 105 передали Музею Мирового океана в 2022 году. Объект планируют использовать как хранилище крупных экспонатов и реставрационную мастерскую. Летом 2023 года бывший директор ММО Светлана Сивкова заявила, что на ремонт бастиона «Литва» потребуется три-четыре года. В сентябре 2023-го в сооружении открыли первую выставку. Также музей запустил водный маршрут до бастиона. В январе 2024 года для бастиона заказали проект противоаварийных работ.