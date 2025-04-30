ММО ищет подрядчика для ремонта и реставрации бастиона «Литва» в Калининграде

ММО ищет подрядчика для ремонта и реставрации бастиона «Литва» в Калининграде
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Музей Мирового океана ищет подрядчика для ремонта и реставрации бастиона «Литва» в Калининграде. Соответствующая информация об аукционе размещена на портале госзакупок.

Исполнителю предстоит отреставрировать кирпичную кладку, вырубить кустарник на крыше, обустроить покрытия из тротуарной плитке, изготовить и установить оконные и дверные проёмы по старому образцу и тд. Эти работы необходимо завершить до 20 декабря 2025 года. На них готовы потратить 69,7 млн рублей. Подрядчика планируют определить 21 мая.

Бастион «Литва» на Литовском валу, 105 передали Музею Мирового океана в 2022 году. Объект планируют использовать как хранилище крупных экспонатов и реставрационную мастерскую. Летом 2023 года бывший директор ММО Светлана Сивкова заявила, что на ремонт бастиона «Литва» потребуется три-четыре года. В сентябре 2023-го в сооружении открыли первую выставку. Также музей запустил водный маршрут до бастиона. В январе 2024 года для бастиона заказали проект противоаварийных работ.

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