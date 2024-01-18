Музей Мирового океана заказывает новый проект противоаварийных работ в бастионе «Литва»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Музей Мирового океана заказывает новый проект противоаварийных работ в бастионе «Литва». Об этом сообщила директор учреждения Светлана Сивкова на пресс-конференции в калининградском филиале «Российской газеты» 18 января.

«В настоящий момент практически вся территория [около бастиона „Литва“] отведена в пользу Музея Мирового океана, в том числе причалы и акватория. Как туроператор мы получили эту землю и воду. Со всеми договорились, даже приобрели постройки, которые там находились, для того, чтобы сделать концепцию данной территории единой, а не кусочками, — сказала Светлана Сивкова. — Что касается оценки, сколько это стоит (будущий ремонт бастиона — прим. „Нового Калининграда“), в ближайшее время мы заказываем проект [нового этапа] противоаварийных работ. Здание бастиона в нижней части находится в плохом состоянии в связи с тем, что там нет ливневки, рядом строение тоже не имеет ливневой канализации. По сути дела, здание находится в воде».

По словам Светланы Сивковой, музей успел расчистить верхние пространства бастиона, очистить своды от краски, штукатурки и «бесконечных наслоений», однако общий масштаб работ и их стоимость будут понятны после разработки проектной документации. Директор Музея Мирового океана отметила, что фортификационное сооружение неоднократно перестраивалось, и в порядок его приводят постепенно. «Верхняя часть практически готова. Я думаю, перед Водной ассамблеей в этом августе мы разместим там экспозицию — макроминиатюрную выставку, которая приехала к нам из Бремена», — рассказала Сивкова.

Поскольку причал также перешел в ведение Музея Мирового океана, с его арендатором пришлось перезаключать контракт.

Бастион «Литва» на Литовском валу, 105 передали Музею Мирового океана в 2022 году. Объект планируют использовать как хранилище крупных экспонатов и реставрационную мастерскую. Летом 2023 года директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова заявила, что на ремонт бастиона «Литва» потребуется три-четыре года. В сентябре в сооружении открыли первую выставку. Также музей запустил водный маршрут до бастиона.

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