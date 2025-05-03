Опрос: 75% калининградцев выступили против отказа от наличного расчёта

75% жителей Калининграда выступили против отказа от наличного расчёта. Такие данные приводятся в результатах опроса сервиса SuperJob.

«Лишь 15% калининградцев согласны полностью перейти на безналичные расчёты. Подавляющее большинство (75%) выступает против полного отказа от наличных денег. Среди аргументов — невозможность везде расплатиться картой, привязанность к „живым“ деньгам („Люблю звон монет и шелест купюр“), боязнь тотального контроля, а также опасение остаться без покупок при отсутствии интернета», — говорится в исследовании.

Опрос проводили с 21 по 29 апреля. Отмечается, что мужчины чаще женщин говорили, что готовы отказаться от наличных (16% против 14%). Наиболее лояльны к безналичным расчетам горожане в возрасте от 35 до 45 лет. Они поддерживают эту идею активнее (16%), чем те, кто младше (11%), и те, кто старше (11%). Респонденты, чей доход превышает 100 тыс. в месяц, чаще одобряют переход на электронные платежи, чем те, кто получает меньше (15% против 13% соответственно).

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