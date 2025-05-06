Пассажиропоток аэропорта «Храброво» в апреле составил 373 тыс. человек

Пассажиропоток аэропорта «Храброво» в апреле составил 373 тыс. человек
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Пассажиропоток «Храброво» в апреле составил 373 тыс. человек. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта.

Это на 10,4% больше, чем в апреле 2024 года. 361,9 тыс. человек являлись пассажирами внутренних рейсов. Оставшиеся 11 тыс. человек воспользовались международными авиалиниями.

«С начала года: 1 216 071 человек — пассажиропоток (+9,8 %): 1 181 699 — внутренние авиалинии (+8%); 34 372 — международные авиалинии (+ 125%)», — говорится в сообщении.

В конце апреля стало известно, что «Храброво» вошёл в рейтинг самых удобных аэропортов в России, разместившись на 14-м месте. Показатели работы аэропортов анализировали и оценивали по 15 параметрам, которые объединили в пять крупных групп. Калининградская воздушная гавань набрала 35,9 балла.

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