Пассажиропоток аэропорта «Храброво» в апреле составил 373 тыс. человек

Пассажиропоток «Храброво» в апреле составил 373 тыс. человек. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта.

Это на 10,4% больше, чем в апреле 2024 года. 361,9 тыс. человек являлись пассажирами внутренних рейсов. Оставшиеся 11 тыс. человек воспользовались международными авиалиниями.

«С начала года: 1 216 071 человек — пассажиропоток (+9,8 %): 1 181 699 — внутренние авиалинии (+8%); 34 372 — международные авиалинии (+ 125%)», — говорится в сообщении.