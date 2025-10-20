Власти сообщили об отмене дневного автобуса в Краснознаменск

Представители министерства развития инфраструктуры совместно с перевозчиками и администрацией округа приняли решение временно приостановить один дневной кругорейс в Краснознаменск с 1 ноября по 1 декабря 2025 года. Это связано с тем, что количество пассажиров на дневных рейсах значительно ниже, чем утром и вечером. Об этом сообщило региональное мининфраструктуры.

«Понимая важность обеспечения комфортных условий передвижения для всех желающих, принято решение временно приостановить один дневной кругорейс на период с 1 ноября по 1 декабря текущего года, — следует из сообщения ведомства. — В течение пробного периода перевозчик будет анализировать пассажиропоток. После завершения пробного периода, учитывая данные мониторинга, примем итоговое решение относительно целесообразности сохранения дневных рейсов».

Расписание движения автобусов будет выглядеть следующим образом:

№ 380 «г. Гусев — г. Краснознаменск»: из Гусева в 05:20 и 12:40, а из Краснознаменска в 20:17;

№ 526К «г. Гусев — г. Краснознаменск»: из Гусева в 18:35, а из Краснознаменска в 06:20 и 13:35.

Ранее в группе «ВКонтакте» посёлка Добровольск в Краснознаменском округе разместили информацию об отмене четырёх дневных рейсов в Гусев и Нестеров с 16 октября. По словам общественников, поездка студентов домой и на учебу превращается в стресс. Кроме того, отмена автобусов сказывается на работающих в других городах местных, родителях с детьми и больных.

«Мы уже несколько лет живем без прямого сообщения с Калининградом, хотя губернатор давал поручение это исправить. Вместо улучшений мы получаем лишь новые ограничения. Создается ощущение, что наш район постепенно отрезают от внешнего мира. Стабильным пока остается только сообщение с Краснознаменском. Но Краснознаменск — небольшой город, и он не может заменить собой все необходимые услуги и возможности Гусева», — отметили общественники.

Кроме того, в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» жители Гвардейского района сообщили о планах по сокращению количества рейсов автобуса № 156. По словам местных, «даже водители не знают целей оптимизации». Как отметили представители мининфраструктуры, ведомство совместно с перевозчиком прорабатывает варианты оптимизации маршрутов на гвардейском направлении, но конкретного решения об отмене определенных рейсов ещё не принято.

Напомним, что во время рабочего визита губернатора в Краснознаменский округ сразу несколько предпринимателей и жителей обратились к нему с просьбой наладить транспортное сообщение с Калининградом. Ту же тему неоднократно поднимали и жители муниципалитета. В частности, одна из жительниц сообщила, что в сутки из Краснознаменска в сторону Советска ходит четыре автобуса: в 6:00, в 10:00, в 13:00 и в 17:00. Это время, по её мнению, не самое удобное.



В мае Алексей Беспрозванных поручил разобраться с транспортной доступностью муниципалитетов на востоке региона. То же самое касается и перевозок внутри муниципалитетов.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!