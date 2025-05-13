Власти Светлогорска показали, как выглядит строящаяся начальная школа (фото)

Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области
Фото: Telegram-канал главы администрации Светлогорского городского округа Владимира Бондаренко

Глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко показал, как выглядит строящийся корпус начальной школы на ул. Новой. Фотографии сити-менеджер разместил в своём Telegram-канале.

«Давно не было фотографий со стройки корпуса начальной школы в Светлогорске. Исправляюсь», — прокомментировал Бондаренко.

В январе глава администрации пообещал достроить школу в Светлогорске в 2025 году и назвал её ввод в эксплуатацию «главной целью».

Новый корпус школы начали строить в ноябре 2023 года. В октябре проект прошёл госэксперизу. Тогда анонсированная стоимость работ составляла 922 млн рублей. В марте 2024 года региональный минстрой сообщил о том, что реконструкция отстаёт от графика. Отставание обещали ликвидировать к середине года. Проектом предусмотрены: размещение площадки для отдыха, физкультурно-спортивной зоны для существующего и проектируемого зданий школ с общей численностью более 1 100 человек.

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