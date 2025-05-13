Росавиация назвала размер субсидии авиакомпаниям за перевозку пассажиров по маршрутам из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург. Ответ пришёл на информационный запрос «Нового Калининграда».

Ведомство рассказало, что перевозчики за один перелёт по направлениям Калининград — Москва и Калининград — Санкт-Петербург получают из федерального бюджета 5,5 тыс. и 4,5 тыс. рублей соответственно. По льготному тарифу жители и студенты региона могут улететь в столицы за 3,8 тыс. и 3,5 тыс. рублей соответственно. Таким образом авиакомпании получают за перевозку одного пассажира в совокупности 9,3 тыс. рублей в Москву и 8 тыс. рублей — в Санкт-Петербург.

«Всего за I квартал 2025 года по калининградским направлениям правом полета по льготным тарифам воспользовались 39 724 пассажира», — говорится в сообщении Росавиации.