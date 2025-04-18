Калининградцы сообщили о проблеме с очередями для оплаты льготных авиабилетов

У офиса авиакомпании «Аэрофлот» на площади Победы в Калининграде, а также в аэропорту уже несколько дней наблюдаются очереди. Сюда вынуждены идти те, кто недавно купил через интернет субсидированные билеты до Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом «Новому Калининграду» рассказали очевидцы.

«Я купила билет на сайте до Москвы 14 апреля, все данные там проверяют до пяти суток, — рассказала пенсионерка Ирина Викторовна. — Но спустя два дня мне на почту от „Аэрофлота“ пришло сообщение, что мои документы не прошли и мне надо с паспортом придти к ним в офис». По её словам, вчера, 17 апреля, она подошла на площадь Победы к 13:00, а там её встретила огромная очередь.

«Меня записали 504-ой! Здесь много людей, у кого дети, и у них так же не прошли документы. К нам в тот же день вышел представитель „Аэрофлота“ и на наши вопросы пояснил, мол, нужно было делать не фотографию страниц паспорта, а именно скан. Мол, машина, что считывает наши документы, может не распознать попавший в фото палец, еще что-то, — пояснила собеседница. — А у меня, извините, как и других, нет дома сканера! Более того, я онлайн покупала субсидированные билеты не только до Москва, но и от Москвы до Магадана. И там все нормально, с точно такой же фотографией паспорта, все подтверждения прошли нормально. И такая ситуация у многих в очереди. Проблема, судя по всему, только у Калининградской области».

Очередь на оплату субсидированного авиабилета у офиса «Аэрофлота». Фото: очевидец

Сейчас, по словам Ирины, в офисе на площади Победы людей принимают три специалиста. «На полшестого в пятницу, 18 апреля, в очередь записался уже 950-ый человек. Люди с постоянным списком дежурят и ночью. Сегодня нам объявили, что офис увеличил время работы до 21:30. В аэропорту работает всего одна касса и тоже очередь. Но там вперед принимают тех, у кого уже поджимают сроки вылета или кто обменивает билеты».

Ирине Викторовне вылетать в июле, но бронь надо подтвердить в течении семи дней с момента покупки билета. «У меня, как и других людей, бронь заканчивается 22 апреля, потому волнуюсь сильно, конечно!» — говорит она.

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что «Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных авиабилетов на калининградской направлении 14 апреля. Билет до Москвы можно было приобрести за 3800 рублей, а до Санкт-Петербурга — за 3500. Их раскупили за четыре дня.