У «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты для калининградцев

У «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты для калининградцев
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Авиаперевозки

У авиакомпании «Аэрофлот» за четыре дня закончились субсидированные билеты в Москву и Санкт-Петербург для жителей и студентов Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные на сайте авиаперевозчика.

Сейчас приобрести билеты можно только по обычным тарифам. Льготные авиабилеты отсутствуют в продаже, начиная с 25 апреля по 26 октября.

Напомним, что «Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных авиабилетов на калининградском направлении 14 апреля. Глубина продаж составляла шесть месяцев. Билет до Москвы вновь можно было приобрести за 3800 рублей, а до Санкт-Петербурга — за 3500. В офисе перевозчика на площади Победы образовалась очередь за покупкой субсидированных авиабилетов. На следующий день после открытия продаж стало известно, что у авиакомпании закончились льготные билеты на майские праздники. 

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных обещал обеспечить доступ к большему количеству субсидированных авиабилетов в начале апреля. В конце марта 2025-го на эти цели власти региона ожидали выделения 700 млн рублей из федерального бюджета. 15 апреля власти сообщили, что на субсидирование авиаперевозок на калининградском направлении выделили 370 млн рублей.

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