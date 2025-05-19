Rugrad: Андрей Толмачёв стал советником министра экономического развития России

Rugrad: Андрей Толмачёв стал советником министра экономического развития России
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Бывший генеральный директор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачёв стал советником министра экономического развития России Максима Решетникова. Об этом сообщил портал Rugrad со ссылкой на источники.

Отмечается, что Толмачёв устроился в федеральное ведомство на следующий день после увольнения из КРКО — 13 мая. Портал пишет, что в дальнейшем он может возглавить один из департаментов Минэкономразвития. В ведомстве работают 39 департаментов.

Андрей Толмачёв покинул Корпорацию развития 12 мая. В конце апреля два источника «Нового Калининграда» сообщали, что Толмачёв готовится покинуть свой пост, чтобы переехать в Москву. Тогда же в пресс-службе Корпорации сообщили, что информация, озвученная источниками «Нового Калининграда», «не соответствует действительности».

Андрей Толмачёв пришёл на пост руководителя Корпорации развития Калининградской области в сентябре 2018 года, сменив Владимира Зарудного. До этого он был главой администрации Светлогорска, а до работы в приморском муниципалитете — заместителем министра экономики Калининградской области.

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