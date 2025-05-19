Rugrad: Андрей Толмачёв стал советником министра экономического развития России

Бывший генеральный директор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачёв стал советником министра экономического развития России Максима Решетникова. Об этом сообщил портал Rugrad со ссылкой на источники.

Отмечается, что Толмачёв устроился в федеральное ведомство на следующий день после увольнения из КРКО — 13 мая. Портал пишет, что в дальнейшем он может возглавить один из департаментов Минэкономразвития. В ведомстве работают 39 департаментов.

Андрей Толмачёв покинул Корпорацию развития 12 мая. В конце апреля два источника «Нового Калининграда» сообщали, что Толмачёв готовится покинуть свой пост, чтобы переехать в Москву. Тогда же в пресс-службе Корпорации сообщили, что информация, озвученная источниками «Нового Калининграда», «не соответствует действительности».

Андрей Толмачёв пришёл на пост руководителя Корпорации развития Калининградской области в сентябре 2018 года, сменив Владимира Зарудного. До этого он был главой администрации Светлогорска, а до работы в приморском муниципалитете — заместителем министра экономики Калининградской области.