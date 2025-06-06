Губернатор назначил нового главу Корпорации развития Калининградской области

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Пост руководителя Корпорации развития Калининградской области занял Дмитрий Лапицкий. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Одна из основных задач, поставленных перед командой, — привлечение в регион новых инвестиционных проектов», — сказал Беспрозванных.

Ранее Корпорацию возглавлял Андрей Толмачёв. Он покинул её 12 мая. В конце апреля два источника «Нового Калининграда» сообщали, что Толмачёв готовится покинуть свой пост, чтобы переехать в Москву. Тогда же в пресс-службе Корпорации сообщили, что информация, озвученная источниками «Нового Калининграда», «не соответствует действительности». Позже стало известно, что вывший генеральный директор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачёв стал советником министра экономического развития России Максима Решетникова.

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