Вузам предлагают установить лимит на платный набор по некоторым специальностям

Министерство науки и высшего образования России предлагает вузам не выделять платные места на направления, где в 2025/2026 учебном году средний балл за ЕГЭ был ниже 50. Об этом сообщает ТАСС.

«Предельное количество мест для платного приема приравнивается к нулю в следующих случаях: <...> значение среднего балла единого государственного экзамена [ЕГЭ] лиц, принятых на обучение <...> по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2025/26 учебном году, составило менее 50 баллов», — говорится в документе. Кроме того, проектом приказа предлагается приравнивать предельное число мест для платного приема среднему числу студентов, обучавшихся на этом направлении на платной основе в последние два учебных года.

Ожидается, что Минобрнауки до 5 ноября направит предложения о предельном числе мест для платного приема в вузы, у которых будет пять дней на предоставление корректировок. Кроме того, до 31 декабря на основании рекомендаций межведомственной рабочей группы ведомства планирует утвердить предельное количество мест для платного приема в разрезе направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей и образовательных организаций.

Для ближайшей приемной кампании Правительство решило ограничить количество платных мест не для всех специальностей. По данным «Коммерсанта», сейчас в нем находятся 46 позиций: 34 направления бакалавриата и 12 — специалитета. Помимо экономики, менеджмента и юриспруденции, которые критиковались властями за «избыточную» подготовку, в списке оказались психология, филология, международные отношения и лингвистика. Более того, среди специальностей оказались и инженерно-технические — архитектура, нефтегазовое дело, технология транспортных процессов.

В ведомстве обращают внимание, что регулирование платных мест будет проходить поэтапно. После первой приемной кампании будет проведен детальный анализ ее результатов, и правила, как и перечень, вполне могут скорректировать.

Напомним, что в апреле Владимир Путин поручил Правительству рассмотреть возможности ограничения приёма на платные места в вузы. Кабмин должен был создать перечень специальностей, «соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства» страны.

Володин при обсуждении инициативы подчеркнул, что она — о повышении качества образования. «Главный вопрос, когда мы говорим об образовании, — его качество. Повышается качество образования — растет количество инноваций, технологии появляются. Появляются технологии — развивается экономика. Развивается экономика — сильнее становится государство. Снижается качество образования — уменьшается количество технологий, инноваций. Хотите в рамках частного вуза достичь этой цели — достигайте. У вас есть возможность для самореализации повышения престижа вуза. Хотите в рамках платного обучения в государственном вузе — тоже есть все возможности, — отметил он. — Но давать разрешение на открытие специальности, увеличивать количество студентов, которые потом приходят на рынок, никому не нужны, потому что отсутствуют знания, специальность, которая сегодня востребована. Это нечестно, непорядочно, если хотите, даже преступно».

В мае Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о государственном распределении платных мест в российских университетах.

