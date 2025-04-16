Бастрыкин поручил доложить о проверке сообщений калининграцев насчёт трамвая

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки сообщений граждан по поводу прекращения трамвайного движения в Калининграде. Об этом сообщается в телеграм-канале СКР.

Отмечается, что в комментариях в аккаунте приёмной Бастрыкина «ВКонтакте» размещена ссылка на видеообращение от калининградцев по поводу несогласия с прекращением трамвайного движения. В городе функционируют только два маршрута, а остальные имеющиеся линии законсервированы. СК пишет, что вместо восстановления работы экологически чистого транспорта власти Калининграда планируют расширение автомобильных дорог и введение новых автобусов. Обращения граждан своих результатов не дали. В СУ СК РФ по Калининградской области по этому факту организовали процессуальную проверку.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Георгиевичу Канонерову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СКР.

В конце ноября 2024 года жители Калининграда собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения. В октябре 2023 года на проспекте Победы было демонтировано трамвайное кольцо.

В начале апреля 2025-го стало известно, что власти Калининграда решили упорядочить процедуру демонтажа трамвайных путей в городе. Это следует из проекта постановления об утверждении «Порядка демонтажа трамвайных путей, не задействованных в транспортной работе». Ранее на улице Пролетарской демонтировали трамвайные пути (в обоих направлениях) напротив Каштанового парка. Рельсы были срезаны на отрезке от башни «Врангель» до дома № 111.

В феврале 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что власти намерены пересмотреть существующую маршрутную сеть, куда могут добавиться новые троллейбусные маршруты и, «в случае необходимости» трамвайные маршруты. «То, что трамваи мы точно демонтировать не будем... Я точно никому не дам демонтировать трамвай, поверьте, — пообещал Беспрозванных — Наоборот, хочу дальше развивать программу по обновлению. Часть трамваев у нас раньше была обновлена. Сейчас мэрия считает, какой объём средств понадобится, чтобы провести обновление трамвая до стопроцентного обновления парка».

Как сообщал ранее председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации города Антон Романов, в Калининграде запланировали демонтаж трамвайных рельсов на пяти улицах: Киевской, Багратиона (частично), Суворова, на пр-те Победы (от пересечения с ул. Дм. Донского до кольца), а также Островского, где предусмотрен демонтаж разворотного кольца. Романов отметил, что в каждом конкретном случае решение о демонтаже принимается после «тщательного изучения и обоснования».