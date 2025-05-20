СК возбудил уголовное дело из-за разрушения трамвайной сети Калининграда

В Калининграде возбуждено уголовное дело из-за разрушения трамвайной сети в городе. Об этом в комментариях «Информационного центра СК России» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Наталья Гацко.

«По данному факту следственным управлением возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — уточнила Гацко.

Ранее жители Калининграда обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи и заявлением о возбуждении уголовного дела, которое, по их словам, поможет остановить дальнейшее разрушение трамвайной инфраструктуры города. В апреле этого года Бастрыкин попросил доложить о результатах проверки.

В конце ноября 2024 года жители Калининграда собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения. В октябре 2023 года на проспекте Победы было демонтировано трамвайное кольцо.

В начале апреля 2025-го стало известно, что власти Калининграда решили упорядочить процедуру демонтажа трамвайных путей в городе. Это следует из проекта постановления об утверждении «Порядка демонтажа трамвайных путей, не задействованных в транспортной работе». Ранее на улице Пролетарской демонтировали трамвайные пути (в обоих направлениях) напротив Каштанового парка. Рельсы были срезаны на отрезке от башни «Врангель» до дома № 111.

В феврале 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что власти намерены пересмотреть существующую маршрутную сеть, куда могут добавиться новые троллейбусные маршруты и, «в случае необходимости» трамвайные маршруты. «То, что трамваи мы точно демонтировать не будем... Я точно никому не дам демонтировать трамвай, поверьте, — пообещал Беспрозванных — Наоборот, хочу дальше развивать программу по обновлению. Часть трамваев у нас раньше была обновлена. Сейчас мэрия считает, какой объём средств понадобится, чтобы провести обновление трамвая до стопроцентного обновления парка».