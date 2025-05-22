Минприроды обнаружило в регионе прирост мусора неизвестного происхождения

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Плечо доставки отходов до полигонов ТБО начало нарастать в 2023 году, когда закрылись свалки в поселках Круглово и Ельняки. Также зафиксирован рост отходов, который произошел по неизвестным причинам. Об этом рассказала министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова на заседании комитета по бюджету Заксобрания в среду.

По словам министра, плечо доставки отходов, влияющее на стоимость вывоза мусора на полигоны, стало нарастать с 2023 года: если в 2022 году оно было в среднем 154 км, во втором 2023 года (когда потребовалось вывозить отходы в Жаворонково) оно выросло до 233 км, в 2024 году — до 241 км. Также, по словам, Астаховой в 2022 году в схему отходов было внесено 445 тыс. тонн, в 2024 году объем вырос до 524 тонн, и разница не была учтена при расчете тарифа.

«Прирост шел, надо выявлять, откуда он произошел. С этим нужно бороться», — сказала она. По одной из версий, к бытовыми отхода «перемешиваются» промышленные и строительный мусор. Астахова выразила предположение, что это может происходить на станциях перегрузки ТКО.

Министр обратила внимание, что для выявления дополнительных объемов необходимо устанавливать камеры на контейнерных площадках, смотреть, кто производит выгрузку. Кроме того, нужно пересматривать нормативы на вывоз мусора, которые ниже средних по СЗФО.

Ранее министр финансов Виктор Порембский заявил, что госпредприятие ЕСОО задолжало банкам по кредитам 450 млн рублей. Позже спикер Заксобрания Андрей Кропоткин рассказал, что из-за проблем у ЕСОО возникли сложности у подрядчиков предприятия, которые занимаются вывозом твёрдых бытовых отходов. Контрольно-счётная палата Калининградской области рекомендовала региональному правительству провести аудит деятельности ЕСОО.

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