Счётная палата рекомендовала правительству региона провести аудит ЕСОО

Контрольно-счётная палата Калининградской области рекомендовала региональному правительству провести аудит деятельности оператора «Единая система обращения с отходами». Об этом на заседании бюджетного комитета Законодательного собрания заявила заместитель председателя палаты Ирина Матвейчук.

Она выступила сразу после министра финансов Виктора Порембского, который презентовал проект изменений в региональный бюджет на 2025 год. Зампред палаты также пояснила, что при разработке заключения по поправкам в бюджет контрольный орган направлял запрос в минфин, минприроды и ЕСОО, однако ответ пришёл только от финансового министерства.

Полученные от властей объяснения коллегия палаты сочла неубедительными. В показателях госпредприятия также выявили отклонения в бухгалтерском балансе, в отчёте о финансовых результатах, прибыли и убытках за 2024 год. Эти сведения, по словам зампредседателя, можно найти в открытых источниках. Она также отметила, что палата видит риски избыточных расходов бюджетных средств.

«В связи с этим <...> коллегия палаты, в том числе по поручению председателя палаты, палата рекомендует поддержать наши рекомендации в части проведения в отношении ГП КО ЕСОО аудита финансовой и хозяйственной деятельности, установить фактическое и документальное подтверждение причин образования кредиторской задолженности, убытков по результатам 2024 года и роста тарифного дефицита в государственном предприятии, а также с учётом предстоящими, как в настоящее время, в декабре-месяце акционирования государственного предприятия. Вы все прекрасно понимаете, что убыточные организации не могут быть акционированы», — заявила Матвейчук.

Ранее минфин Виктор Порембский заявил, что госпредприятие ЕСОО задолжало банкам по кредитам 450 млн рублей. Позже спикер Заксобрания Андрей Кропоткин рассказал, что из-за проблем у ЕСОО возникли сложности у подрядчиков предприятия, которые занимаются вывозом твёрдых бытовых отходов. Решение о субсидировании госпредприятия поможет бизнесу. В середине марта 2025 года в ЕСОО сменился руководитель: Ярослав Поляков покинул пост директора по собственному желанию, на место руководителя назначили Виталия Руткаускаса.