В Калининграде сносят довоенный кузнечный цех вагонзавода (фото) (видео)

В Калининграде собственник Вагоностроительного завода начал демонтаж исторического кузнечного цеха, где летом 2023 года была оборудована индустриальная выставка, бывшая одной из площадок всероссийского фестиваля «Ночь заводов» (средства на неё выделял фонд Потанина). На месте цеха, по словам директора предприятия Михаила Карапыша (он занимал пост министра промышленности в правительстве Георгия Бооса — прим. «Нового Калининграда»), в ближайшем будущем может появиться торговый центр.

«Мы планируем развивать арендные отношения, — пояснил Карапыш. — Эта конструкция идёт под демонтаж. В зависимости от того, какие у нас будут инвесторы, здесь появится что-то вроде делового центра. Вероятно, будут какие-то другие направления, не связанные с промышленностью. Дело в том, что у нас рядом „Русский хлеб“ со своей санитарно-защитной зоной, поэтому мы немного ограничены».

Часть освободившихся от индустриальных построек площадей, как предполагает Карапыш, займёт рекреационная зона (например, поля для игровых видов спорта).

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

«Мы сейчас восстанавливаем отношения с малым и средним бизнесом в части предоставления им помещений и в вопросах водопользования и подключения к электричеству, — добавил директор. — Мы всё пытаемся делать для арендаторов. У нас есть и своя газовая котельная».

Часть «нетранспортабельных» станков цеха (в том числе довоенные) руководство завода решило распилить и отправить в металлолом, один станок продали собственникам шлюза № 5 на Мазурском канале, а оставшиеся, вероятно, будут сохранены.

«Мы постараемся соединить нашу аллею с историей завода, сохраним их в хорошем смысле этого слова», — заключил Карапыш.

В 2022 году Вагоностроительный завод вместе с «Фридландскими воротами» и БФУ им. Канта выиграл грант Фонда Владимира Потанина размером 6,5 млн рублей. Деньги направили на маркетинговое исследование территории и превращение бывшего кузнечного цеха в экспозиционное пространство — из помещения вывезли несколько тонн мусора, подлатали крышу, отпескоструили исторические станки. Кузнечный цех, как уверял директор «Фридландских ворот» Андрей Ярцев, должен был стать «локомотивом нового развития территории».