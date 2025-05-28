Горвласти рассчитывают получить заключение Роспотребнадзора по пляжам до 1 июня (фото)

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Фото: пресс-служба администрации Калининграда

Власти Калининграда рассчитывают получить централизованное заключение Роспотребнадзора по муниципальным пляжам «до 1 июня». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Документ в мэрии назвали «самым важным» для начала работы пляжей. Однако уже сейчас там, по информации властей, «попадаются купающиеся». Вода в Пелавском озере, как сообщается, прогрелась до 15°. «На пляже много загорающих», — отметили в пресс-службе.

Калининградцев также предупредили о том, что в грядущем купальном сезоне попасть на парковку около Пелавского озера можно будет с противоположной стороны карьера, заезд с Балтийского шоссе организуется у заправки «Балтнефть». Сейчас там грейдирует дорогу подрядчик.

«На всех официальных городских пляжах муниципалитет установил уже спасательные посты, туалеты и урны. Были забраны пробы воды и отданы на анализы (спойлер — вода в норме). Эту работу провели по всем нашим официальным пляжам на Пелавском, Шенфлизе, Карповском, Голубых озёрах и на „Мечте“», — добавили в горадминистрации.

Ранее власти сообщали об акарицидной обработке и дератизация пляжных территорий, водолазных обследованиях дна водоёмов и очистке водной глади. В МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» рассчитывали получить заключение Роспотребнадзора по городским пляжам «где-то до 28 мая».

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